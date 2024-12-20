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港4款電子錢包 可綁內地微信 滿足北上消費需求

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

微信支付與中國銀聯、銀聯國際合作，讓內地微信支付收款碼即日起接連境外錢包，首批共8個境外銀聯合作錢包，其中香港有中銀BoC Pay、八達通、滙豐PayMe及香港電訊Tap & Go。銀聯國際表示，在首批電子錢包開通後，未來相關服務還將拓展至更多本地電子錢包，以滿足當下香港居民日益增長的北上消費需求。

大公報報導，銀聯國際近日開通境外多款銀聯合作電子錢包掃描境內微信支付收款碼，廣泛覆蓋大型連鎖商戶、各類小型攤販等商戶。香港是首批落地該項業務的市場之一，用戶憑已開通該功能的本地電子錢包，便可無縫銜接內地支付網路。消費時自動按銀聯的匯率將港幣轉換成人民幣，或者以人民幣記帳，日後以港幣或人民幣結算。

早前，行政長官李家超出席《2024粵港澳大灣區高峰論壇》時表示，香港電子錢包已經可以在內地超過3000萬家商戶使用。在這次銀聯新服務開通後，香港電子錢包在內地可使用範圍將進一步拓展，為香港和內地的跨境金融互聯互通添磚加瓦。

滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，微信支付自推出以來，一直是內地流動支付業界的重要基石。另一方面，大灣區作為內地最具活力的經濟樞紐之一，區內居民在消費、日常生活及經濟活動方面已逐漸融合。

香港電訊旗下Tap & Go表示，「拍住賞」成為首批透過銀聯二維碼支付功能支援微信支付收款碼功能的香港電子錢包，進一步增加客戶在內地的支付方式，用戶毋須開設內地銀行帳戶。

電子錢包多用於小額支付，故通常設有限制。這次與內地微信支付互通的4家電子錢包，其交易上限亦各有不同。以BoC Pay為例，分別就個人小店、中型及連鎖店兩類店舖設有不同限額，如小店每筆交易上限為500元人民幣，但中型及連鎖店則為1萬元人民幣，全年上限則為5萬美元。

香港 微信 灣區

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