彩虹邨重建 首期清拆涉1970住戶 目標2029年4月清空

彩虹邨重建計畫第1期拆遷將涉及三樓宇共1970個租戶。（中通社資料照片）

港府 10月公布彩虹邨重建方案，房委會昨宣布第一期方案，涉及碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇約1970個住戶，即日起開始遷拆，有52個月通知期，目標2029年4月完成清空。備受關注的彩虹邨七色外牆「打卡點」如何保育，消息稱設計還需約兩三年，或融入「電子化」、拍照科技協助保育。

明報報導，房委會將分三期後移屋邨界線，騰出用地增設行車線和巴士停車灣，盼改善交通。另外，房委會將向受影響商戶發放特惠津貼，亦推特 設招標，讓合資格中標商戶免租三個月，租用接收屋邨或原址重建邨內預留新商業單位，或房委會轄下指定空置商舖和檔位。

80多歲的葉婆婆於金碧街市擺檔賣布碎和毛巾逾30年，因年紀老邁不打算參與特設招標。她稱整個金碧街市絕大部分是長者，「不知有沒有命等到搬遷那天」，儘管中標有三個月免租，亦未必捱得過新屋邨舖租。

在同街市營運金魚店的陳先生，現約800平方呎舖位月租不到2萬港元（約2570美元）。他曾到鄰近同屬房委會、約三年前落成啟鑽商場查詢舖租，類似面積月租叫價6萬港元（約7712美元），令他卻步。他憂新邨舖租同樣昂貴，暫未決定去向。

文匯報報導，除搬遷津貼外，房委會會透過邨內調遷照顧在彩虹邨重建過程中有需要的住戶，特別是長者。現居於第一期重建樓宇的長者，如有需要調遷往第二或第三期的樓宇，可提出申請，並獲酌情處理。然而，彩虹邨並無可供編配予一人家庭的細單位，因此一人家庭只會獲安排調遷往其他屋邨。

在受影響商戶方面，房委會為華富邨商戶設計的特設招標安排亦同樣適用於彩虹邨重建第一期清拆計畫，以延續小店情懷，協助邨內特色店舖及小商戶繼續營業。房屋署消息表示，不會為特色小店設立營業年期及客量等「硬指標」，惟商戶只有一次機會參與特設招標安排。如招標安排反應良好，不排除在未來的重建項目中繼續設立特設招標安排。

房委會又會進一步研究於新彩虹邨設計中考慮融入舊邨獨有的設計元素，並考慮保留彩虹邨文化特色，如懷舊店舖招牌和地面街舖設計，並會秉持「與民共議、改善社區」的原則，收集居民及商戶意見，再決定屋邨設計細節。