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港財政赤字倍增 特首李家超：將開源節流

特派員李春／香港4日電
香港財政年度綜合赤字預計在1000億元左右，行政長官李家超表示將做開源節流。（香港中通社）
香港財政年度綜合赤字預計在1000億元左右，行政長官李家超表示將做開源節流。（香港中通社）

香港財政連續三年轉差，港府最新估算財政赤字將倍增，引起廣泛關注，香港特首回應，港府會開源節流，已著手制訂減少開支措施。

港府估算本財政年度綜合赤字約1000億元（港元，下同，約128.5億美元），遠高於財政預算案預估的481億元（約61.8億美元）。香港特首李家超3日表示，出現赤字是因賣地、樓市印花稅、股票印花稅、利得稅等收入比預期少，加上港府推出逆周期措施，包括維持公務工程開支、支援中小企業等。

他稱港府會開源節流，財政司長陳茂波已著手制訂減少開支措施，而當局亦會謹慎開源，減低對市民的影響。港府推出的多項刺激經濟措施，包括開拓中東和東協等新興市場及新增長點，能增加港府收入，而機場三跑道系統及明年啟用的啟德體育園亦可刺激經濟，增加企業及政府收入。

財政赤字擴大，會影響到相應的政府開支，包括公共房屋建設。香港房屋協會主席凌嘉勤在建造業議會活動上說，建築過程複雜及耗時，通常會經歷幾個經濟周期，公共財政預算會有盈餘或赤字，房價亦會有升有跌，但無論如何建造業需要有堅定決心，及具洞察力的遠見。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，香港財赤擴大主要是由於今年賣地收入不如想像中理想，加上一些企業減值，令這方面稅收減低。過去幾年經歷疫情，不只香港出現赤字，英美等國財政狀況亦不太好。港府開支一向穩定增長，當中公務員薪資占開支大部分，但收入方面波動會較大，如果要削減開支，公務員減薪或減編制較難執行，可能導致人手流向私人機構，亦可能影響市民服務。

港府 香港 預算

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