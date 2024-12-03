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「破·地獄」亞太影展奪4獎 衛詩雅封后 陳茂賢最佳導演

香港新聞組／香港3日電
港片「破·地獄」女主角衛詩雅（左）奪得本屆亞太影展影后，陳茂賢（右）獲最佳導演。（視頻截圖）
港片「破·地獄」女主角衛詩雅（左）奪得本屆亞太影展影后，陳茂賢（右）獲最佳導演。（視頻截圖）

由港星許冠文、黃子華與衛詩雅主演的英皇電影「破·地獄」叫好叫座，更於1日晚「第61屆亞太影展」橫掃4獎，當中衛詩雅更首膺亞太影后。她致詞時坦言想過放棄，感激導演陳茂賢從沒放棄她，亦證明入行16年的努力沒有白費。

綜合媒體報導，「破．地獄」上映踏入第4周，票房走勢強勁，已打破10項票房紀錄，又成為最短時間破億元的香港電影；截至2日上午8時累積票房1億1292萬港元（約1451萬美元），超越「九龍城寨之圍城」目前暫居香港最高票房華語片第2位，更有望超越「毒舌大狀」1.15億元登頂。除香港票房創佳績，海外多個地區同樣報捷，包括成為英國及愛爾蘭史上最高票房香港電影第3位。

1日晚舉行第61屆亞太影展，「破．地獄」在268部亞洲電影中，成為18部入圍作品其中之一，與泰國「全職乖孫」、台灣「疫起」、「環南時候」、香港「七月返歸」等爭奪多個獎項。

導演陳茂賢與衛詩雅代表劇組赴馬來西亞出席頒獎禮，最終「破．地獄」橫掃4項大獎，包括陳茂賢奪最佳導演，衛詩雅膺最佳女主角，張叔平、彭正熙獲最佳剪輯，姚漢文奪最佳美術指導。黃百鳴獲頒亞太傑出電影人榮譽大獎，洪金寶獲終身成就獎。

衛詩雅與「全職乖孫」烏薩薩梅坎姆同時入圍最佳女主角，前者力壓對方勝出榮升亞洲影后，她在台上哽咽感謝陳茂賢導演，「這個獎對我意義重大，代表我16年來一直無放棄夢想的成績表。我希望可以藉這個獎，讓更多人知道衛詩雅是一個演員。多謝導演在我要放棄自己的時候，你無放棄我，多謝喜歡「破．地獄」的每一個人，多謝香港電影！」

陳茂賢對得獎喜出望外，稱「破．地獄」由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程，衷心感謝各地觀眾支持及鼓勵，並誠心祝願電影可以走得更遠。而武打巨星洪金寶榮獲「終身成就獎」，黃百鳴則獲大會頒發「亞太傑出電影人榮譽大獎」，早前翻唱「記憶棉」暴紅的他在台上笑言：「我們不要緬懷過去，要展望未來，所以我最近唱歌都不唱『獅子山下』，我唱『記憶棉』。」引來台下笑聲不斷。

由許冠文與黃子華攜手主演的電影「破·地獄」，在香港上映票房已超越「九龍城寨」，目...
由許冠文與黃子華攜手主演的電影「破·地獄」，在香港上映票房已超越「九龍城寨」，目前暫居香港華語片票房第2位。（中通社）

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