留住北上食客 港火鍋店自撈任食鮑魚、瀨尿蝦…訂桌爆滿

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人北上消費成常態，令香港 食肆生意每況愈下，為了搶回顧客，香港餐飲界「內地化」似乎殺出一條財路，例如近期大熱的「千海水產」以自撈海鮮區作賣點，讓顧客任撈鮑魚及大頭蝦，與深圳人氣海鮮火鍋店舟市水產相似，午餐每人收費僅200多元(港幣，下同，約26美元)，打破香港火鍋店固有模式，由開業至今一直大排長龍，未來數周的訂桌幾近爆滿。

香港01報導，直擊荃灣廣場新店，店外50多人排隊輪候，有顧客表示，自撈海鮮餐廳在香港罕見，加上收費與內地相近，確有吸引力。「有時間的話可以北上，沒有時間的話就留港消費」。

梁小姐也是每逢假期抽空北上的一員，她認為香港食肆收費過高，逼使市民離港消費。

報導指出，「千海水產」九龍灣店自開業至今，每日大排長龍，網上預約平台更顯示未來數周幾乎每日爆滿。現場所見，自助區的巨型水缸內放滿不同的生猛海鮮，包括鮑魚、大頭蝦、瀨尿蝦、三點蟹及各款貝類等，吸引大批顧客興奮撈海鮮，店員則在旁不斷補貨以維持供應。

另據荃灣店店長表示，荃灣新店由開業至今，每日多人訂座，成功吸取各地的經驗，受到顧客喜愛。他並透露，公司主要是薄利多銷，不斷提高性價比，推出會員優惠回饋顧客，例如儲積分換現金券等，不排除在港島區再開分店。

經濟學者李兆波指出，由於該火鍋店的定價合理，學習內地的即撈海鮮提供另類體驗，估計短期內可吸引大量市民光顧，惟未來可否持續發展，則需要時間才見真章。

被問到該經營模式如何回本，他分析說，一般人的食量有限，加上店鋪並非提供名貴海鮮，最重要是自助餐廳的人手需求較低，可減低人力成本，認為是可行的經營模式。