港媒：黃仁勳風光赴香港 台獨風波煙消雲散

輝達執行長黃仁勳近日赴香港，接受香港科技大學頒發榮譽博士學位。（路透）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 近日赴香港 ，接受香港科技大學頒發榮譽博士學位，風頭似乎勁過同台的梁朝偉。畢竟，輝達市值月初突破3.36兆美元，超越蘋果公司，一度雄踞全球最高市值公司寶座。這位AI教父可以說是影響世界的人物，而且能言善道，幽默風趣，自然大受媒體關注。而中國媒體對其是否「台獨」的質疑也煙消雲散。

據港媒，與半年前衣錦還鄉在台灣掀起的「仁來瘋」相比，這次香港旋風只是小巫見大巫。當時，他一身招牌黑皮衣，一頭白髮，從職棒開球、夜市小吃到私廚宴客、公開演講，一舉一動成了鎂光燈的焦點，為「挺胸而出」的熱情女粉絲簽名，更是成為經典畫面。

黃仁勳這次到香港，卸下博士服後也依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，跑到深水埗大排檔品嘗本地美食，同檯的還有財政司司長陳茂波等人。看來，半年前鬧的那場「台獨」風波，已經煙消雲散。

當時，他受訪時用英文表示「台灣是世界最重要的國家之一」。儘管言論明顯觸動北京紅線，中國媒體長達一周都沒有報導事件和嚴厲譴責。官方的《觀察者網》編輯王愷雯後來才發表文章，稱「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法！」

國台辦發言人陳斌華幾天之後低調回應，強調「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

不過，輝達在整個AI產業鏈中位居龍頭角色，受制於美國高科技產業禁令已經減少出口晶片到中國，中國不可能對其抵制。黃仁勳不是業務依賴中國的「綠色台商」，當然不會「給個說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到中國香港接受榮譽博士學位，還要香港財政司長陪同吃大排檔，風光得很。這就是國際政治的現實。