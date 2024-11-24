我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普勝選後「出走美國」艾倫狄珍妮與妻移居英格蘭

紐約泌尿科醫師涉性侵判無期 受害病患包含未成年

港媒：黃仁勳風光赴香港 台獨風波煙消雲散

記者賴錦宏／即時報導
輝達執行長黃仁勳近日赴香港，接受香港科技大學頒發榮譽博士學位。（路透）
輝達執行長黃仁勳近日赴香港，接受香港科技大學頒發榮譽博士學位。（路透）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日赴香港，接受香港科技大學頒發榮譽博士學位，風頭似乎勁過同台的梁朝偉。畢竟，輝達市值月初突破3.36兆美元，超越蘋果公司，一度雄踞全球最高市值公司寶座。這位AI教父可以說是影響世界的人物，而且能言善道，幽默風趣，自然大受媒體關注。而中國媒體對其是否「台獨」的質疑也煙消雲散。

據港媒，與半年前衣錦還鄉在台灣掀起的「仁來瘋」相比，這次香港旋風只是小巫見大巫。當時，他一身招牌黑皮衣，一頭白髮，從職棒開球、夜市小吃到私廚宴客、公開演講，一舉一動成了鎂光燈的焦點，為「挺胸而出」的熱情女粉絲簽名，更是成為經典畫面。

黃仁勳這次到香港，卸下博士服後也依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，跑到深水埗大排檔品嘗本地美食，同檯的還有財政司司長陳茂波等人。看來，半年前鬧的那場「台獨」風波，已經煙消雲散。

當時，他受訪時用英文表示「台灣是世界最重要的國家之一」。儘管言論明顯觸動北京紅線，中國媒體長達一周都沒有報導事件和嚴厲譴責。官方的《觀察者網》編輯王愷雯後來才發表文章，稱「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法！」

國台辦發言人陳斌華幾天之後低調回應，強調「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

不過，輝達在整個AI產業鏈中位居龍頭角色，受制於美國高科技產業禁令已經減少出口晶片到中國，中國不可能對其抵制。黃仁勳不是業務依賴中國的「綠色台商」，當然不會「給個說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到中國香港接受榮譽博士學位，還要香港財政司長陪同吃大排檔，風光得很。這就是國際政治的現實。

香港 黃仁勳 輝達

上一則

中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

延伸閱讀

黃仁勳與政學界大啖香港美食 聚餐名店被譽「大排檔代名詞」

黃仁勳與政學界大啖香港美食 聚餐名店被譽「大排檔代名詞」
黃仁勳1個理由看好中國發展AI獨特優勢 「日德遠遠落後」

黃仁勳1個理由看好中國發展AI獨特優勢 「日德遠遠落後」
中文卡卡？黃仁勳獲港科大榮譽博士 致詞「火雞」說成「危機」

中文卡卡？黃仁勳獲港科大榮譽博士 致詞「火雞」說成「危機」
黃仁勳獲香港科大榮譽博士：機械人時代即將來臨

黃仁勳獲香港科大榮譽博士：機械人時代即將來臨

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂
4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點

4生肖12月機運多多 屬牛可望升職、他遇事業轉捩點
竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大