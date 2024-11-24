港產龍鳳胎「百日慶」 看熊貓賞紅蛋 小店推主題糕點

圖為香港海洋公園派發限量紅雞蛋。（中新社）

熊貓效應由海洋公園園內擴至市面，有在港島南區的商家順應熊貓熱潮，抓緊商機，推出熊貓主題糕點，成功帶動生意。

大公報報導，在香港 仔經營8年的傳統糕餅店「大記糕點」，兩個多月前慶祝盈盈和樂樂誕下一對龍鳳胎，推出了多款熊貓主題糕點，包括竹子造型包裝的粟米鬚水、黑白搭配的熊貓芝麻椰汁糕、黑白相間的熊貓木糠布甸等。該店負責人邱小姐表示，近月以來生意表現理想，平均一兩日便要補貨，平時亦常收到市民的預訂訂單。「來幫襯的大部分是居民，亦不時會有其他區的市民過來光顧我們，之前都有日本 旅客過來問過我們的產品。」

邱女士表示，兩隻港產大熊貓寶寶很快會出來和市民旅客見面，相信在大熊貓熱潮下有增不減。她說店舖人手較少，現時主要靠街坊口耳相傳進行宣傳，期望政府可就這股熱潮，加強宣傳中小企推出的熊貓主題產品，幫助提振業界生意。

另據文匯報報導，旅客周小姐專程昨日一早在8時就由深圳出發來港。她認為香港海洋公園十分人性化，將「樂樂」照顧得非常好，「這次看到海洋公園把大熊貓養得這麼好，我很開心！」

市民陳先生平日喜歡看大熊貓，故特地辦理了海洋公園全年會籍，更攜帶大熊貓公仔到訪海洋公園。他表示上午9時30分已經到園區門口等候，並盛讚今次園區人流管制有進步，「這次園方處理得不錯，拿雞蛋 的時候不會擠來擠去。」

李小姐攜母親趁大熊貓寶寶百日誕辰到訪海洋公園，開園前一個小時已到場等待，「好幸運可以拿到紅雞蛋與薑醋，感覺很有福氣。」

家住元朗的張小姐與親戚四人早上8時出發前往海洋公園，同樣對園方派發紅雞蛋和薑醋感到高興。