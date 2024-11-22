尖沙咀舖租蟬聯亞太最貴 每平方呎年租1607美元 全球第4

戴德梁行發表報告，尖沙咀在全球最貴零售租金排名第四，仍居亞太區最昂貴零售地段榜首；圖為尖沙咀人潮。（中通社）

戴德梁行21日發表報告，尖沙咀在全球最貴零售租金 排名第四，跌出全球三甲位置，較2023年下降1名，但仍居亞太區最昂貴零售地段榜首，每平方呎年租1607美元，按年增長7%。義大利米蘭蒙特拿破崙大街超越紐約第五大道，成為首個榮登全球最昂貴購物地段的歐洲零售大街，每平方呎年租2047美元。

大公、文匯報報導，戴德梁行香港 董事總經理蕭亮輝表示，樂見香港保持其作為全球頂級零售地段之一的地位，反映即使營商環境充滿挑戰，香港的零售市場依然展示其韌力及吸引力。

展望未來，相信將有更多內地品牌和零售商 的租賃活動，藉香港為跳板，向國際市場推廣其品牌。遊客人數的持續復甦和經濟逆風的緩和也有望為遊客的消費情緒帶來進一步支持，從而帶動香港核心地段的零售表現。隨着零售市場的不斷演變，該行相信業主將專注於客戶體驗和創新，以吸引更多的新進零售商和國際品牌落戶。

全球表現方面，倫敦新邦德街超越香港尖沙咀攀升至全球第三最昂貴購物地段。巴黎香榭麗舍大道租金以10%漲幅，維持全球排名第五位，而東京銀座以租金按年增長25%縮小了兩者差距。

在報告追蹤全球138個零售街區中，有79個地段錄得租金增長，有19個街區錄得跌幅，全球平均租金漲幅為4.4%。

報告指出，在2022至2023年期間，高息環境導致各地生活成本急速上揚，同時令消費氣氛疲弱，使經濟增長乏力。不過，大部分頂級零售街區成功度過寒冬，零售業目前正受到減息周期啟動、全球經濟逐漸復甦、生活成本壓力緩和及實質工資增長等正面因素的支持。