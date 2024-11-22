THE首推跨科科學榜 港大全球13 北大、清華未上榜

香港示意圖。(圖/shutterstock)

英國泰晤士高等教育（THE）與施密特科學研究員項目，今年首度推出跨學科科學排名（Interdisciplinary Science Rankings）2025並在21日公布結果，香港 5間上榜大學全部位列世界前55位；當中以香港大學表現最佳，排全球第13，香港城市大學列25位。

文匯報報導，首次推出的THE跨學科科學排名2025，共有來自92個國家及地區749間大學參與。排名聚焦各大學有關跨學科科研的三大領域共11項指標，包括研究經費、設備、行政支援、推廣、成果發布、研究質素、聲譽等，評估不同大學對跨學科科研的貢獻，以提升科學卓越性，促進大學之間的合作，同時為機構提供基準數據，鼓勵大學營造跨學科的教研環境。

這次排名由美國麻省理工學院居首，史丹福大學次之，而新加坡 國立大學則位列全球第3，美國的加州 理工學院及杜克大學分列4、5位。近年於國際高等教育評鑑屢創佳績的香港，亦有5間大學上榜，除港大及城大外，香港中文大學亦排全球第26，香港理工大學排第29，而香港浸會大學也獲位列全球第55位的佳績。惟部分世界大學排名榜常客卻未見上榜，包括英國名校牛津大學、劍橋大學，以及內地名校北京大學和清華大學等。

據報導，對能在新榜排名取得較佳成績，城大表示，當中的綜合評分標準正好反映該校在撥款、支援和推動高質量跨學科研究方面的實力和貢獻。校長梅彥昌表示，跨學科領域的融合，在未來教育中愈趨重要，大學必須打通學科之間的壁壘，以培育跨學科人才。