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香港公務員上年度流失近萬人 退休占6成 辭職降至1.8%

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港公務員流失持續，據港府文件顯示，在2023/24年度，公務員流失人數約為9300人，占實際員額約5.4%，較去年為低。其中，退休是公務員離任的主要原因，占流失人數約六成，重災區是首長級公務員，占首長級公務員實際員額比率11.6%，是近十年第二高；辭職人數約為3000人，辭職率為 1.8%，已從高位回落。

綜合香港01、香港經濟日報報導，香港立法會公務員及資助機構員工事務委員會將於18日召開會議，討論包括公務員編制、實際員額、退休、辭職、年齡分布和性別分布概況，以及非公務員合約雇員。

公務員事務局提交立法會文件透露，上年度公務員流失人數約9300人，占實際員額約5.4%，其中六成屬退休，人數約為5700人。

截至2024年3月31日，公務員編制約為19.2萬個職位，而實際在職公務員人數則約為17.3萬人，占香港人口和勞動人口分別約2.3%及4.6%。局方指，會繼續控制公務員編制零增長。局方透露，港府每年收到數十萬份職位申請，平均每年約1萬人獲聘，可見公務員工作十分具吸引力。

局方推算未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩。退休人數占公務員實際員額會由    2024至29年期間每年平均約2.9%，逐漸下降至 2029至34年期間的約2.5%，以及2034至39年期間的約1.5%，並在2039至44年期間稍微回升至2%。

2023/24年度公務員的辭職率為 1.8%，辭職人數約為3000人。局方指辭職比率已從高位回落，又稱港府部門一向有機制處理出缺職位的工作，例如由合適的人員署任、延長屆退休年齡公務員的服務等，因此辭職情況並沒有對港府運作帶來太大影響。

局方指，港府每年收到數十萬份職位申請，平均每年約1萬人獲聘。局方又稱，在預期的退休個案出現前，部門會預先策劃及進行招聘工作。同時，部門也可靈活採取各項延長公務員服務年期的安排，挽留具經驗並達退休年齡的公務員，以處理其特定的人力需求。

至於合約雇員的聘用情況，港府於2023年有9468名雇員，2024年微升至1萬267名雇員。

退休 港府 香港

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