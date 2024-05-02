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港連5年無五一遊行 社民連赴港府總部請願

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港已連續5年沒有團體或個人舉辦五一勞動節遊行。

明報報導，社民連1日早到港府總部請願，主席陳寶瑩表示遺憾香港近年無人舉辦五一遊行，她透露警方曾詢問請願能否改期，惟她堅持應於勞動節當天表達勞工訴求，而港府1日有派人接收請願信。

據報導，工聯會昨日邀請多名高官落區，政務司副司長卓永興到旺角一間酒樓與員工交流，勞福局長孫玉菡則到皇后山探訪清潔工人及保安。

報導稱，社民連主席陳寶瑩、前主席黃浩銘等4名成員1日早到港府總部請願。陳寶瑩表示，過去一個星期警方警民關係組人員曾聯絡該黨，追問會否於1日發起行動，更曾經詢問會否改期，惟她強調應該於勞動節當天為勞工權益發聲。她說，過去工會組織會舉行五一遊行，惟去年有人嘗試申辦遊行後被迫取消，情況令人遺憾。

報導說，社民連批評近年勞工權益持續惡化，冀爭取港府盡快訂立標準工時，將最低工資調升至61.5港元（約7.8美元）的「生活工資」水平，並就集體談判權立法。社民連點名批評工聯會，質疑其「朝中有人」，多名成員擔任問責官員及立法會議員，完整參與政策制定過程，若港府立場與工聯會相左，便應該辭職抗議。

報導指，去年欲舉辦五一遊行、最終受壓撤回申請的清潔服務業職工會會長黃迺元及總幹事杜振豪，今年未有再申請。二人昨日在荃灣港鐵站外擺設街站，關注垃圾徵費，冀港府建立全面回收系統。

港府 勞工 勞動節

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