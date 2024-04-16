港超市平均漲價1.9% 雞蛋、巧克力飆最多

香港消委會15日公布調查，去年三大超市的貨品總平均售價按年升1.9%，升幅較前一年的2.1%略為收窄，其中以雞蛋、巧克力的價格升最多。（中通社）

香港 超級市場貨品售價在疫後繼續上升，消費者委員會15日公布調查結果顯示，香港三間大型連鎖超市的貨品平均售價，去年加價1.9%，雖然疫下曾搶購的急凍食品、食米等的價格回落，但納入研究的貨品中，超過半數即162項加價，35組商品的總平均售價上升，雞蛋 、餅乾、巧克力錄得雙位數升幅。

大公報報導，超市裡的食米、餅乾、雞蛋均已再漲價，消委會提醒超市集團秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要性和幅度。

消委會調查百佳、惠康、AEON共300項貨品發現，2023年總平均售價按年升1.9%，升幅較前一年的2.1%略為收窄，並略低於同期通膨率2.1%。13大類貨品中，五大加幅類別均與「食」有關，包括「糖餅／小食」、「嬰兒食品／奶粉／尿片」、「麵包／蛋糕／麵包醬」、「奶類食品／雞蛋／豆腐」及「即沖飲品」。按組別計，「巧克力／糖果」總平均售價按年升23.7%，30粒裝金莎巧克力加價38.3%，消委會估計與去年惡劣天氣令可可豆失收有關。

疫情 期間價格飆升的貨品，包括「急凍糕點」、「食米」、「急凍點心／餐類」及「罐頭湯／蔬菜」，去年的平均售價回落。「食米」總平均售價於2022年升1.3%，去年下跌2.6%；珠江橋牌豆豉鯪魚罐頭平均售價26.6元，按年跌2.9%；梅林牌優質火腿午餐肉罐頭平均售價21.1元，按年升6.6%。香港米行商會理事長陳建年表示，食米價格沒大幅上落，估計因為港人北上消費及外遊增多，本地零售業為吸引消費者，增加貨品促銷，令部分貨品價格下跌。

受日本、美國等地先後爆發禽流感影響，香港去年的雞蛋供應一度緊張，「雞蛋」組別的總平均售價大幅上升10.6%。

「食油」價格連續第二年上升，去年平均升幅為2.5%，但其中500毫升的百得利清淡橄欖油的平均售價，去年大幅加價29.7%，漲幅遠超組別價格升幅，連同2022年逾兩成的加幅，兩年間累計加價逾50%，消委會建議消費者購物前應貨比三家。