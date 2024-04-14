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香港國際創科、春季電子展 3000展商參與

香港新聞組／香港14日電
「香港國際創科展」13日起一連四日在會展中心舉行，以「智慧創新 聯通世界」為主題，貿易發展局表示，兩大展覽共匯聚約3000家來自20個國家及地區的展商，。（ 新華社）
「香港國際創科展」13日起一連四日在會展中心舉行，以「智慧創新 聯通世界」為主題，貿易發展局表示，兩大展覽共匯聚約3000家來自20個國家及地區的展商，。（ 新華社）

第二屆「香港國際創科展」（InnoEX 2024）13日起一連四日在會展中心舉行，以「智慧創新聯通世界」為主題，第20屆「春季電子產品展」同期舉行。貿易發展局表示，兩大展覽共匯聚約3000家來自20個國家及地區的展商，展示突破性創科成果，充分凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢。鎮。財政司司長陳茂波出席首日活動並參觀會場，支持這項亞洲科技旗艦盛事。

文匯報、香港01報導，今年，超過50間數碼港初創參與香港國際創科展，其中25間在數碼港展館聯合展出創新方案，涵蓋多個智慧生活社群範疇，包括健康科技、智能大廈、建築科技、環境科技和教育科技等，為展覽注入更多活力及多元化。

貿發局表示，兩大科技展利用香港的國際化平台，展示由世界各地創科翹楚、企業家、初創公司帶來的新世代智慧解決方案和科技產品，同時舉辦一系列論壇、研討會和商貿配對及交流活動，深化創科發展及跨領域合作，加快香港成為國際創新科技中心的進程，以及促進國家新質生產力發展。

貿發局副總裁張淑芬表示，「香港國際創科展」連同「春季電子產品展」合共匯聚約3000家來自20個國家及地區的展商，展示突破性創科成果，充分凸顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢，貿發局會繼續利用香港國際知名的商貿平台，推動創科產品市場發展，完善香港的創科生態產業鏈。

張淑芬表示，人才是發展創科的重要資源，為了豐富本地創科人才庫，兩項展覽特別增設人才配對活動及分享會，以協助展商招聘專才及提升競爭力，為本地創科產業注入強大動能。

北京展團香港北京高校校友聯盟舉辦首屆「香港世界青年科學大會」，今天舉行開幕式大會暨2024「香江諾貝論壇」，由行政長官李家超和創新科技及工業局局長孫東致辭。財政司司長陳茂波及孫東專程到場參觀。

創新科技署今年再度參展，推動本地、內地及海外頂尖科研人員合作的「InnoHK創新香港研發平台」會展示旗下16間研發中心的創科成果；政府的五間研發中心亦會帶來嶄新的創科發明。數碼港、香港科技園、B4B大數據應用挑戰賽、智慧城市聯盟，以及本地八家大學均參與InnoEX。

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