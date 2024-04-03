南海控股主席于品海破產 旗下港媒前景受矚

南海控股集團主席于品海破產後，外界關注旗下港媒「香港01」的前景。（本報資料照片）

網媒「香港 01」的母公司、香港南海控股有限公司主席于品海因為欠債，3月底被香港高等法院頒令破產 ；此前，于品海被中國建設銀行旗下公司建銀國際向高院 申請破產，並向于品海追討4.16億元（港幣，約5300萬美元），于品海破產後，外界頗為關注有400多員工的「香港01」前景。

南海控股為香港交易所上市公司，由於身陷債務，去年底已遭取消上市。中央社引述港媒報導，于品海原持有南海控股59.25%股權，但當中45.82%已由德勤接管，他只保留13.43%的南海控股股權，市值3.23億元。

據公開資料，于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在信報、財經日報等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦明報，之後當選香港報業公會主席，創辦現代日報，並收購亞洲週刊，但這些媒體最終都易手或關閉。

他過往還曾創辦傳訊電視，又投資電影、電影院，以及收購多維新聞網。2015年，于品海籌辦網媒「香港01」，翌年1月投入運作，「香港01」成為南海控股旗下公司，至今仍然運作。

在高院頒令于品海破產後，「香港01」曾在報導中引述公司管理層指出，創辦人于品海沒有在公司擔任任何職務，相關破產案只牽涉其個人財務安排，「香港01」不受影響，如常運作。

不過，明報曾報導，于品海一直參與「香港01」的日常編採會議，2022年也曾以「香港01」總編輯為名撰文。

另據網媒報導，在于品海破產後，「香港01」的前景取決於建銀國際的決定，建銀國際會否出售賺錢的業務，或關閉虧損的業務，要看建銀國際入主後的抉擇。