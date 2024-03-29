港金管局9措施挺中小企融資 考慮減免利息、收費

香港金管局。（中通社）

在傳出銀行向企業按揭客戶要求提前還貸款 後，香港 金融管理局昨天宣布聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，用九項措施在金融層面支持香港中小企業，以推動業界發展，改善經營環境。

事件平息後，香港金管局公布支持中小企業的九項措施，包括在「銀行業中小企貸款協調機制」下的銀行承諾，會繼續按金管局的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款；銀行調整信貸額度時，會給予客戶最少六個月過渡期；加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；參照「還息不還本」計畫原則，支援有困難客戶，以個人名義申請的的士、小巴及商用汽車貸款亦同樣適用；透過「商業數據通」和銀行服務，提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務等。

香港金管局還要在其網站設立中小企融資專頁，方便中小企在銀行間作出比較及選擇。如中小企有意轉換貸款銀行，銀行亦承諾會盡力提供協助。

香港金管局稱，香港經濟步入復甦周期，中小企業是香港經濟的重要基石，雖然本地經濟逐步復甦，但部分中小企業的經營環境仍然面對挑戰。協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出措施，希望可協助中小企駕馭複雜多變的經營環境，並提高中小企面向銀行的議價能力。

香港新聞組／香港29日電

明報報導，中大香港亞太研究所昨日公布港府 最新民望，研究所上月29日至本月19日以電話訪問701名18歲或以上市民。特首李家超最新評分為44.6分，較去年9月下跌3.3分，也是自2022年9月以來最低，3名司長評分同樣下跌；受訪者對港府的滿意率同期下跌8.3個百分點至16.9%，不滿意率則升9.9個百分點至43.5%。

香港民意研究所及中大香港亞太研究所昨日亦公布港府最新民望，大部分司局長支持度下跌。其中香港民研的民調顯示，文體旅局長楊潤雄支持度淨值為-18個百分點，是問責官員中最低，被評為「表現失敗」，其支持度淨值較去年9月調查下跌20個百分點，跌幅僅次於財政司長陳茂波，陳的支持度淨值為9個百分點，較去年12月大跌37個百分點。

香港民研4至7日以電話訪問667名18歲或以上香港居民，各司局長中，教育局長蔡若蓮及楊潤雄的支持度淨值為負數。

民望最高的官員為運輸及物流局長林世雄，他與醫衛局長盧寵茂同樣因支持率超過50%被列為「表現成功」。