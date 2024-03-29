我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

港金管局9措施挺中小企融資 考慮減免利息、收費

香港特派員李春／香港29日電
香港金管局。（中通社）
香港金管局。（中通社）

在傳出銀行向企業按揭客戶要求提前還貸款後，香港金融管理局昨天宣布聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，用九項措施在金融層面支持香港中小企業，以推動業界發展，改善經營環境。

事件平息後，香港金管局公布支持中小企業的九項措施，包括在「銀行業中小企貸款協調機制」下的銀行承諾，會繼續按金管局的指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款；銀行調整信貸額度時，會給予客戶最少六個月過渡期；加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；參照「還息不還本」計畫原則，支援有困難客戶，以個人名義申請的的士、小巴及商用汽車貸款亦同樣適用；透過「商業數據通」和銀行服務，提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務等。

香港金管局還要在其網站設立中小企融資專頁，方便中小企在銀行間作出比較及選擇。如中小企有意轉換貸款銀行，銀行亦承諾會盡力提供協助。

香港金管局稱，香港經濟步入復甦周期，中小企業是香港經濟的重要基石，雖然本地經濟逐步復甦，但部分中小企業的經營環境仍然面對挑戰。協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出措施，希望可協助中小企駕馭複雜多變的經營環境，並提高中小企面向銀行的議價能力。

香港新聞組／香港29日電

明報報導，中大香港亞太研究所昨日公布港府最新民望，研究所上月29日至本月19日以電話訪問701名18歲或以上市民。特首李家超最新評分為44.6分，較去年9月下跌3.3分，也是自2022年9月以來最低，3名司長評分同樣下跌；受訪者對港府的滿意率同期下跌8.3個百分點至16.9%，不滿意率則升9.9個百分點至43.5%。

香港民意研究所及中大香港亞太研究所昨日亦公布港府最新民望，大部分司局長支持度下跌。其中香港民研的民調顯示，文體旅局長楊潤雄支持度淨值為-18個百分點，是問責官員中最低，被評為「表現失敗」，其支持度淨值較去年9月調查下跌20個百分點，跌幅僅次於財政司長陳茂波，陳的支持度淨值為9個百分點，較去年12月大跌37個百分點。

香港民研4至7日以電話訪問667名18歲或以上香港居民，各司局長中，教育局長蔡若蓮及楊潤雄的支持度淨值為負數。

民望最高的官員為運輸及物流局長林世雄，他與醫衛局長盧寵茂同樣因支持率超過50%被列為「表現成功」。

香港 貸款 港府

上一則

杜拜王子急返國 香港家族辦公室開幕禮突喊停

下一則

出席上合峰會？ 哈薩克總統：習近平將於7月到訪

延伸閱讀

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」

讓香港武打動作片風靡全球 洪金寶獲金像獎「終身成就獎」
吳慷仁極樂香港1對8 累到差點頂不住

吳慷仁極樂香港1對8 累到差點頂不住
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
港撤印花稅 新成屋內地買家達3成 恆基兆業30戶公寓被搶空

港撤印花稅 新成屋內地買家達3成 恆基兆業30戶公寓被搶空

熱門新聞

中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺