嬰兒染抗藥性金黃葡萄球菌 香港今年已第9例

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 廣華醫院早前再有一名新生嬰兒深切治療部36天大女嬰，為「超級細菌」之一的抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，該名嬰兒沒有出現感染病徵，現時接受隔離治療，情況穩定。

香港01報導，連同廣華醫院本月公布的四名感染嬰兒個案，以及上月的四名感染嬰兒，今年至今已有九名在廣華醫院新生嬰兒深切治療部的嬰兒，確診感染抗藥性金黃葡萄球菌。

廣華醫院新生嬰兒深切治療部4日有三名25日至30日大的嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者；及至11日，再有有一名14日大女嬰確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，而在2月，廣華醫院亦發現分別有11日、14日和35日大的四名嬰兒感染抗藥性金黃葡萄球菌，加上今日公布的確診個案，廣華醫院的新生嬰兒深切治療部，單在本年這三個月，就已有九名嬰兒抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者的個案。

廣華醫院會持續在新生嬰兒深切治療部病房，多加篩查和緊密監察嬰兒的健康情況，亦已按既定指引進行感染控制措施防止細菌散播，當中包括徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具等；緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。