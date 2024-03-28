港2大藝展開鑼 Art Central回歸中環 Art Basel吸藏家

香港藝術盛事Art Central主辦方27日舉行預覽活動，展覽有95家藝廊參與，呈獻來自亞洲且風格大膽創新展品。（中新社）

香港 兩大藝術展會Art Central和巴塞爾藝術展（Art Basel）今天同步開展，其中第九屆Art Central一連4天舉行，是自2019年後再度回歸中環海濱。Art Central今年共有98間畫廊參展，三分之一首次參展，規模歷年最大，近三分之一是在香港營運藝術空間的畫廊，展會匯聚逾500個藝術家的作品，個展亦是歷年最多。

明報報導，主辦單位昨日舉行傳媒預展及優先入場，不少市民及外籍人士到場。Art Central策展總監鄭得恩表示，自己沒預計入場人數，但新冠疫情期間東南亞各地已舉行不同展覽，相信觀眾會渴望香港有什麼可發掘。

今年展會強調香港元素，本地藝術家何倩彤獲委約創作大型裝置藝術「擊影」，理念源於她對武術的熱愛；群展「勤奮的美學」則邀請6名本土藝術家創作一系列有關香港特色的作品，透過藝術家勞動關懷，反映學校校工、上海理髮店老師傅、玉石工匠的尊嚴，及香港拚搏精神。

香港當地藝廊「Contemporary By Angela Li」設兩展位，經理麥珮琪稱非常高興可回歸中環舉行，認為氣氛較好。

文匯報報導，至於巴塞爾藝術展在昨日及前日的預展中，已有來自全世界的藏家慕名競相落訂，參展藝廊紛紛展示極具藝術家個人特色的多元作品，並表示兩天銷量不俗。由此可見，大型文化藝術盛事熱度不減，能助力香港盛事經濟。

南韓 Whistle美術館，此次主推南韓藝術家Kyoungtae Kim的「光學序列」（Optical Sequence）系列微觀攝影作品，來自杜拜的藝廊Lawrie Shabibi此次展出阿聯酋藝術家Shaikha Al Mazrou特別為Art Basel創作的彩色系列雕塑。

創立於日本 的Yumiko Chiba Associates已連續8年參加Art Basel，據報導，藝廊以推介具有影響力的日本藝術家為主，如戰後藝術家高松次郎，亦會展出部分日本當代藝術家的作品。