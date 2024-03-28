老護老悲劇 死者曾為醫生 鄭氏學校建築遍香港

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

鄭建煌的家族家世顯赫，鄭翼之有「鋼鐵大王」之稱；鄭建穗創立美亞廚具，現為世界第二大廚具製造商。家族熱心公益，香港 不少機構、建築以他們命名，如坑口區鄭植之中學、沙田區宣道會鄭榮之中學、保良局鄭翼之中心、城大鄭翼之樓、浸大鄭翼之講堂等。

明報引述資料顯示，筆架山道大宅「榮光第」分為22至24號屋，事發的22號屋由「榮如企業有限公司」在1974年起持有，該公司在1980年代董事包括美亞製造廠創辦人鄭榮之、死者鄭建煌及多名鄭氏家族成員。至去年，「榮如」董事包括鄭建煌、美亞廚具行政總裁鄭建穗等6人，其中5名董事通訊地址均為觀塘道382號，即美亞工業大廈，由美亞鋁廠有限公司持有。鄭建煌曾是註冊醫生；而24號屋部分業權由香港藥學會前會長鄭陳佩華持有。

翻查資料，鄭功毅早年在汕頭開設「家庭手工作坊」，名為「捷和」。鄭育有四子，鄭植之、鄭則耀、鄭翼之及鄭榮之四兄弟1930年代在港創辦捷和集團，最初生產軍用品，二戰後向政府申請專利打撈沉船，將沉船的鐵煉成鋼出售，獲第一桶金，及後集團不斷擴展業務，觸及鋁片、鐘表、地產等。

鄭榮之在1951年創辦美亞製造廠有限公司，從事鋁製品加工業務，其子鄭建穗及後接手，1970年代成立美亞廚具，其網頁顯示美亞現為世界第二大廚具製造商，擁有超過40個鍋具品牌，分銷到世界38個國家。鄭建穗亦投資 葡萄酒生意，設酒莊Hestan，美國時任總統奧巴馬2011年1月接待訪美的時任中國國家主席胡錦濤時，選用其酒莊的出品。