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豪門7旬鬱妻涉殺8旬夫後自殘 今年第3起老護老悲劇

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港九龍塘美亞廚具鄭氏家族大宅27日凌晨發生老護老、老護殘悲劇，一名84歲翁被發現口鼻被膠紙封住死在床上，71歲妻子疑割腕割頸昏迷，送醫搶救命危，涉謀殺被捕。死者罹患認知障礙、肌肉萎縮，其妻則難抵照顧壓力及抑鬱症影響，兩周前曾向佣人表示擔心無力照顧丈夫想自殺。

明報報導，死者鄭建煌為美亞製造廠創辦人鄭榮之的家族成員，早年曾任美亞製造廠董事，兒子鄭建穗為美亞廚具集團行政總裁。鄭建煌行動不便需要人照顧，其妻鄭櫻李有抑鬱症。兩夫婦與兩名女佣同住筆架山道22號「榮光第」。

報導稱，昨凌晨4時，其中一名女佣入房協助男事主更換尿布，發現他躺在床上，口、鼻貼著膠紙；女事主躺在地上，身旁有刀及血漬，告知另一女佣報案。警方到場發現老婦頸部及手部有割傷，她昏迷被送往明愛醫院救治，其後轉送瑪嘉烈醫院，至昨晚情況危殆。老翁當場證實死亡。

報導說，兩名女親友事後到場協助調查，重案組探員及鑑證科人員在場蒐證。昨早10時許，仵工將老翁遺體舁送殮房，女佣目送男主人離開，神情哀傷。至下午3時許，探員檢走大量藥物、錫紙及割刀等證物。

明報報導，有立法會議員認為，港府支援照顧者措施的宣傳主要集中基層，社會中上階層或認為服務屬福利性質，未必配合其需要而未有求助

報導引述立法會社福界議員狄志遠說，照顧者幾乎全天候照顧病人，中產或以上階層或自尊心較強，未必習慣向他人求助，他稱，照顧者熱線可提供暫託服務轉介及即時紓緩情緒，但持續經濟支援、輔導仍未到位，期望港府成立工作小組，研究建立照顧者為本的措施。

另據文匯報報導，香港近年發生多宗涉及照顧者壓力爆煲悲劇。立法會去年研究報告估計全港有約23萬名較年長人士需要其家庭成員長期照顧，當中約四成照顧者年逾60歲，反映「以老護老」情況普遍。

今年至今，香港已發生至少3宗涉及照顧者的家庭悲劇，包括1月30日一對長者夫婦被發現用膠袋包頭，倒臥港鐵石門站無障礙洗手間內，當中80歲丈夫死亡，其71歲以輪椅代步的妻子幸獲救。

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