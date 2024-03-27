供不應求…外地生湧港升學 私營宿舍費漲10%

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 恢復正常通關後，不少非本地學生湧入香港升學 。仲量聯行昨日公布「解鎖私人學生住宿市場增長潛力」報告指出，2022/23學年入讀香港專上學院的學生人數高達25.3萬，學校僅能提供約3.9萬宿位，私營的學生住宿租金 於過去兩年升幅介乎約10%至15%。未來4年私營住宿市場還有額外2.23萬張床位的需求，預期租金將進一步上升。生活成本過高，可能會影響香港作為國際教育樞紐的競爭力，機構呼籲私營住宿業主增加設施配套，從而有效提升留學生繼續揀選香港求學。

綜合大公、文匯報報導，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，香港最大型的私人學生住宿Y83自2022年起平均每年的租金升幅超過10%。過去12個月的私營學生住宿租金升幅更加快，升幅最高可達15%；一般私人住宅租金去年初正常通關後亦上升7%，酒店房租同樣上升。「由於學生住宿供應持續不足及非本地學生數量高速增長，預期租金將進一步上升。」

據報導，仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如稱，目前有約3.72萬名非本地專上院校學生選擇私營住宿，預期該數目將於未來4年上升至5.95萬名。香港的私營學生住宿入住率達98%至100%，每個可租用的住宿空間月租港幣5200（約665美元）至1萬4800元（約1892美元）。

仲量聯行香港項目發展服務部主管黃天賜表示，由於合適的土地供應有限，大部分私營學生住宿的供應要倚靠改裝酒店、住宅物業及商廈。近年較多投資者選擇收購酒店改裝為學生住宿，主要原因是酒店的設計與現有配套設施更切合學生住宿的要求，所涉及的改裝成本會相對其他物業類型較低。