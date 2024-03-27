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欠債5317萬美元 「香港01」創辦人于品海 法院頒令破產

香港新聞組／香港27日電
曾是香港媒體界風雲人物的于品海，被中國建設銀行旗下公司追債，在香港被法官宣布「即時破產」。（ 本報資料照片）
曾是香港媒體界風雲人物的于品海，被中國建設銀行旗下公司追債，在香港被法官宣布「即時破產」。（ 本報資料照片）

網媒「香港01」的母公司、香港南海控股有限公司主席于品海因為欠債，26日被香港高等法院頒令即時破產。去年10月，于品海被中國建設銀行旗下公司向高院申請破產，于品海此前遭追討4.16億港元（約5317萬美元）。

「香港01」表示，于品海作為「香港01」創辦人，但未有於公司擔任任何職務。案件只牽涉于品海個人財務安排，「香港01」不受影響，公司將繼續如常運作。據悉，于品海會在徵詢法律意見後再作下一步行動。

港媒引述法庭消息指出，高院早上開庭處理有關破產呈請，于品海沒有到庭，同時要求押後聆訊；代表債權人的資深大律師反對押後聆訊，表示債權人去年7月已送達法定要求償債書，但一直石沉大海。

據報導，高院法官指于品海到最後一刻才申請押後聆訊，卻未能提供理據，因此拒絕押後聆訊，頒令于品海即時破產，兼要支付懲罰性訟費。

據報導，于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，他只保留13.43%的南海控股，市值3.23億港元。南海控股2007年市值一度攀高至262億港元，于品海資產曾超越百億港元。

據公開資料，于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在信報、財經日報等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦明報，之後當選香港報業公會主席，創辦「現代日報」，並收購「亞洲週刊」，但這些媒體最終都易手或關閉。他過往還曾創辦「傳訊電視」，又投資電影、電影院，以及收購「多維新聞網」。

于品海在1991年斥資10億港元從創辦人查良鏞手中收購「明報」，在香港展開傳媒事業，才打開知名度；于品海此前在加拿大留學期間，曾藏有手槍、使用他人支票及信用卡，涉及總金額約4600加元（約3386美元），被判入獄4個月。其犯罪紀錄曝光後，于品海便辭去「明報」董事局主席職務。

2015年，于品海籌辦網媒「香港01」，翌年1月投入運作，「香港01」成為南海控股旗下公司，至今仍然運作。

2019年疫情爆發後，于品海旗下公司業務受波及，令南海控股2019年及2020年度連續兩年出現巨額虧損，于品海最終因擔保南海的債券致錢債官司纏身，手上已抵押南海控股股份被接管，連帶兩間上市公司的復牌計畫無期。

香港 破產 高院

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