港「全國通」開賣 暢行內地336市 有內地客嫌1卡賣88元太貴

八達通卡公司25日宣布推出「全國交通一卡通互聯互通」先導體驗計畫，可暢行內地逾336個城市。（新華社）

八達通卡有限公司昨天宣布推出「全國交通一卡通互聯互通」先導體驗計畫，今日起開售「八達通—全國通卡」首創版，除可在香港 作支付用途，亦能於內地逾336個城市搭乘所有具「交通聯合」標誌的公共交通工具。

大公、文匯報報導，全國通卡以港元儲值，在內地則可自動兌換以人民幣支付，方便香港巿民北上及內地居民南下香港旅遊消費，但此卡在內地目前只能用作交通工具支付用途，在香港則與八達通卡一樣能涵蓋交通、零售和餐飲等範疇的服務。

去年復常通關後，不少港人趁假日北上旅遊消費，去年全年亦有2676萬內地訪港旅客人次。雖然內地旅客可用支付寶或微信支付等在港乘搭港鐵和巴士，且不少商戶也能使用該等電子支付工具，惟仍有不少小店只能用現金或八達通卡付款，部分內地旅客對此感到不便。

不少內地旅客訪港期間會購買八達通卡，並於離港時退回，但他們反映退卡限制多多，還要被扣手續費。八達通卡有限公司指，若卡內餘額高於1000元（港元，下同，約127.8美元）、發卡後90日內退回，或付款交易只有5宗或以下，均會被收取11元手續費或餘額1%，以較高者為準。

八達通卡有限公司昨回覆查詢時表示，對於退回「八達通—全國通卡」，無須任何手續費。

該卡首創版今起在全線Circle K便利店及紅磡、落馬洲、上水、粉嶺、荃灣、九龍及金鐘7個指定港鐵站客務中心發售，每張售價88元。該卡在香港的應用範圍與一般八達通卡無異，可用於交通、購物、餐飲等日常消費，適用於全港逾18萬個八達通付款點。

「八達通—全國通卡」可在內地有「交通聯合」標誌的公共交通上使用，包括逾336個城巿超過3.8萬條公共巴士線，以及48個城巿的地鐵等軌道交通鐵路和城巿渡輪使用。

該卡屬於銷售版八達通卡，儲值限額為3000港元，客戶可透過八達通手機App 、自動增值服務、公共交通設施和零售商戶等現金增值點增值。至於在內地，深圳市深銀聯易辦事自助繳費終端機亦可為該卡進行港幣增值。

至於車費將以港幣結算，並會按該卡的人民幣兌換港幣匯率 ，從港幣儲值額中扣款。每次增值時，系統會按當日最新匯率自動更新卡內的匯率紀錄，客戶亦可透過八達通App更新匯率，匯率計算的有效期最多為90日。

不過，有內地客覺得八達通全國版一張88元挺貴的，可作為備用，而港人則認為缺乏誘因。