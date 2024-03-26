港去年平均月薪1.98萬元 男女差距5000元 1.7萬人領最低時薪

調查發現，全港有1萬7700名雇員的時薪是40元，即最低工資的水平，從事教育及公共行政（不包括政府）的雇員賺最多。（中新社）

港府 統計處昨日公布，去年5月至6月香港 雇員的每月工資中位數為1萬9800元（港元，下同，約2531美元），較2022年同期高3.5%。其中男性雇員每月工資中位數是2萬2500元，女性是1萬7500元，兩者均錄得升幅，分別為男性4.2%及女性3.3%。男女每月工資中位數的差距，也由前年5至6月的4700元，拉大至5000元。

綜合媒體報導，以行業劃分，從事教育及公共行政（不包括政府）的雇員賺最多，月入中位數最高，為3萬1800元；其次是月入中位數為3萬1600元的金融及保險 從業員。而從事雜項活動，即安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮及其他個人服務的月入中位數為1萬4700元，按年升幅最高，達5.5%。其次為從事餐飲服務，以及物業管理、保安及清潔服務的雇員，月入中位數為1萬4200元，每月工資中位數升幅高達5%。

以每小時工資計，香港雇員的每小時工資中位數為80.1元，按年同樣高出3.5%。男性雇員是89.6元，女性是70.7元。按年齡組別劃分，介乎35至44歲的人時薪中位數最高，達94元；其次是25至34歲的人，時薪中位數為82.4元和介乎45歲至54歲的雇員，時薪中位數為82元。而55歲或以上的人，時薪中位數為65元。

另外，調查發現，全港有1萬7700名雇員的時薪是40元，即最低工資的水平。而少於40.5元、即僅僅高於最低工資水平的雇員，則有3萬2400人。

至於時薪中位數，2023年5月6月為80.1元，也較2022年同期高3.5%。

調查結果也顯示，全港雇員每周工作時數中位數，在2023年5月至6月為43.2小時，較去年同期下跌0.3%。男性及女性雇員的每周工作時數中位數則分別為44.3及42.0。