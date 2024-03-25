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留住北上人潮 港3家老店重開 饕客喜出望外

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港人北上消費成風，不少香港餐廳選擇結業，當中不乏傳統老店，令人惋惜。但有不少昔日著名食店選擇重開，包括歷史悠久的Jimmy’s Kitchen、印度人主理的沙士亞印度餐廳，以及人氣足的肥公車仔麵，令不少老饕喜出望外。

大公、文匯報報導，Jimmy’s Kitchen百年前在上海首次開幕，百年後再次在中環畢打行開業。由饕餮集團主理的全新Jimmy’s Kitchen置身於中環畢打街12號畢打行閣樓，可容納160名客人，無論是享用悠閒午餐或舉辦社交晚宴皆十分適合。行政總廚由香港土生土長的Russell Doctrove率領，保留Jimmy’s Kitchen的經典魅力，同時為這間香港的標誌性餐廳注入別具一格的當代風格。

有逾30年歷史、位於大埔的沙士亞印度餐廳，是區內少數歷史悠久的餐廳之一。餐廳內所有美食均由印度大廚出品，必食的招牌印度咖喱、烤餅等，更是膾炙人口，可惜6年前結業。最近餐廳突然宣布重開，選址大埔墟運頭角里6號美楓大廈地下，與區內酒吧Soho Cafe共享舖位。雖然是採用店中店的模式經營，但卻保留了原班人馬，繼續提供招牌咖喱午餐。對於老店重開，不少大埔街坊大感驚喜。更有網民表示，「以前的回憶回來了」。

另外，一直備受車仔麵關注組追捧、位於太子的肥公車仔麵早前突然拉閘關門，多月來一直未知去向。近日有網民發現，肥公已由太子搬到旺角，以新面貌與食客見面。

肥公車仔麵店新店選址旺角上海街709號，毗鄰旺角維景酒店，菜單基本沿用舊店，多款招牌選擇繼續保留，包括大腸、生腸、豬肺、滷水雞翼、雞腳、牛膀等，一吃就知是昔日港式風味。雖然有不少食客指新店平價不再，但仍無阻一班忠實粉絲排隊等食，足見人氣。

印度 香港

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