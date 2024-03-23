港23條生效 潛逃者列首要執法目標 何時執行會盡快評估

香港懲教署22日在懲教學院舉行學員結業會操，學員以步操拼砌出有「23」字樣的盾形圖案，象徵「維護國家安全條例」如盾一般保衛國家，守護香港。（中通社）

香港 特首李家超昨日表示，根據「基本法」第48條第三款簽署經立法會通過的「維護國家安全條例」（基本法23條），將於今日刊憲生效。香港保安局局長鄧炳強表示，潛逃者是23條首要執法目標，會盡快評估是否實施對潛逃者的限制。

23條明定，政府可對潛逃者實施多項限制，包括取消他們的特區護照、撤銷其專業資格等。為潛逃者直接或間接提供資金，或處理他們的資金，都屬違法。

據港媒報導，被問到是否會立刻就前立法會議員許智峯等潛逃海外港人，實施23條對潛逃者的限制措施，鄧炳強表示，他們是首要執法目標，但何時執行、針對多少人執行，會盡快進行評估。

香港警方此前先後公布通緝14名流亡海外港人，包括許智峯、羅冠聰、任建峰、周庭等。

對於外界關注管有具煽動意圖刊物也可能違法，律政司司長林定國表示，即使管有蘋果日報，甚至是已被法庭裁定為煽動刊物的羊村繪本等也未必違法，要視乎擁有者的「意圖」。

林定國說：「如果只藏在家中的床底，沒有人知道，我們都不會知道，又很難想像到為何會覺得值得檢控，我們不會做那麼不合理、荒謬的事情。」他稱，批評政府是言論自由的一部分，法例只是針對引起「仇恨政府」的言論。

此外，23條立法又明定，警方獲法庭批准下，可以對國安案件被捕人延長羈留14天，期間有權限制被捕人見個別律師，或在羈留期間前48小時完全不准見任何律師。

林定國則稱，國安案件被捕人即使羈留期間被限制見律師，仍享有緘默權，執法機關不會誘使嫌疑人招供。

另據紐約時報中文網報導，許多投資 者和公司已經開始轉移商業活動至新加坡 。有學者分析，23條立法削弱香港對外國公司和中國出口商的獨特性，優勢不如以往顯著。

報導指出，23條立法通過之際，正值香港經濟及金融業處境於艱難的時候，雖然與中國經濟緊密聯繫一直是香港最大優勢，但隨著中國經濟活動放緩，這種密切聯繫成了負擔。

有商界人士指出，目前正觀望當局會如何執行新的法律。

不過，前香港政府中央政策組首席顧問、現任北京香港問題高級顧問邵善波表示，23條立法不會對貿易或金融市場產生實際影響，「這可能會造成形象問題，但對普通投資者來說不會有任何影響。」