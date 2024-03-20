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投訴案年升35% 港警：因社會經濟活動全面復甦

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

監警會昨公開會議，投訴警察課稱去年全年共接1736宗須匯報投訴，較2022年全年的1287宗增加35%。警方解釋，投訴數字上升主因去年社會經濟活動全面復甦。

明報報導，被問及「基本法」23條立法後，涉及23條的投訴會否轉介至國安部門，監警會主席王沛詩回應稱，「在兩層投訴機制中，每逢是投訴警察課處理的案件，第二層就是監警會處理。」

據報導，今年首兩個月，投訴警察課共接獲220宗須匯報投訴，較去年同期的272宗下跌近兩成，其中最多投訴為疏忽職守，占137宗，對比去年同期下跌6%；其次是行為不當、態度欠佳及粗言穢語，占68宗，對比去年同期下跌38%；另有9宗毆打、5宗濫用職權及1宗揑造證據的投訴。對於揑造證據的投訴內容，監警會秘書長梅達明稱，一般不會評論個別案件，目前監警會未收到案件資料。

報導稱，投訴警察課高級警司陳憲鈞表示，警方去年全年共執行超過110萬宗搜查、發出逾250萬張交通定額罰款告票、處理逾150萬宗報案，強調涉及投訴的個案占極少數。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青昨於會上介紹網上詐騙陷阱搜尋工具「防騙視伏App」，指由去年2月推出至今已有30萬人次下載，早前亦新增3項功能，包括收到可疑來電或瀏覽可疑網站時，會自動辨識和彈出警示，以及增設公眾舉報平台，以提升市民防騙意識。

陳純青續稱，去年全年共有5105宗網上投資騙案，較2022年全年的1884宗多1.7倍；涉款額達32.7億港元（約4.18億美元），較2022年全年9.3億元多2.5倍。

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