香港酒店、機票、購物貴 阻礙旅業復甦

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅遊業在疫情 後逐步復甦，去年訪港旅客人次已恢復至疫情前約61%，今年頭兩月的數據更回復至2019年同期約63%。香港與鄰近的日本、韓國及新加坡 一樣，雖然復甦，但旅客人次未完全恢復至疫情前水平。

大公報報導，多位學者、旅遊業界人士分析認為，香港旅遊業服務質素有提升，惟現時有多種因素影響香港旅遊業復甦進度，包括疫後航運力未完全恢復、港元匯率強勢、旅客旅遊模式轉變、旺季酒店房價高昂等。他們認為香港已取得驕人成績，但要繼續多管齊下吸客，包括舉辦更多盛事、繼續推行禮貌運動等，全方位提升競爭力。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管水志偉分析，多項因素影響香港復甦進度，航空客運容量尚未恢復，令航班價格攀升，酒店在平日雖與周邊旅遊城市價格相若，但旅遊旺季時則價格高昂，如四星酒店可漲價1.5倍；此外，港元匯率強勢，影響遊客選擇和購買力，周邊旅遊城市出招吸客等原因，均影響恢復步伐。

大公報分析香港、日本、韓國與新加坡的旅客到訪人次數據，發現日本的恢復速度最快。日圓貶值，消費更抵，成為不少遊客前往主要原因。根據日本政府觀光局數字顯示，2023年錄得2506萬旅客人次，恢復至疫情前的78.3%；至今年1月，已跟2019年初的數據基本持平，當中香港旅客比疫前多出20%。

外界經常把新加坡與香港作比較，新加坡旅遊局最新數據，2023年旅客1361萬人次，恢復至2019年疫情前的71.2%，對比香港同期數據，升幅差距約10個百分點。值得留意的是，內地與新加坡今年2月9日正式實施互免簽證，訪當地的中國遊客正持續上升。

據旅遊業議會及旅遊業監管局的數字，香港在2019年接獲的外遊及入境市場的投訴及求助數字合共為2132宗，而在2022/23年度接獲的求助及投訴數字則合共為796宗，數字明顯大幅減少。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦建議，透過文物保育提升城市的形象，例如有超過180年歷史的中環荷李活道，早前獲得英國雜誌《Time Out》選出「2024年全球最型格街道」第二名，可以藉此加強宣傳推廣，同時繼續推行禮貌運動。