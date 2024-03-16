我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

過熱熔化、玻璃破碎 Best Buy召回2款氣炸鍋

美媒「自由亞洲電台」月底離港 評論指避免員工成人質

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港基本法23條陰影下，又有國際媒體選擇撤離香港。港媒報導，由美國國會透過美國國際媒體署撥款資助成立的自由亞洲電台（Radio Free Asia，簡稱 RFA），3月底將撤出所有在香港的員工，辦公室預計在4月中以前關閉，部分員工將調往台北或華盛頓。

法國國際廣播電台報導，在北京讓香港「盡早」完成基本法第23條立法工作時，自由亞洲電台成立於1996年，將結束親身見證香港回歸前後28年的廣播歷史。前浸會大學新聞系助理教授杜耀明預料，RFA是不想員工成為中美爭拗的「人質」而決定撤出，這既反映香港在國際地位上的倒退，亦是美國對香港投下不信任的一票；至於其他外媒，可能會採觀望態度。

中央社、香港01引述電台內部消息報導，自由亞洲電台約在2月下旬通知香港部門員工，準備在3月底撤出香港。目前電台有4名全職員工及3至4名兼職員工，員工將被調職或資遣。

自由亞洲電台成立於1996年，是一家由美國國際媒體署資助的私營的非營利團體。然而自由亞洲電台過去曾因為報導香港政治新聞，而被親建制派的香港媒體稱為「美國代理人」。

2月間保安局局長鄧炳強曾為了23條立法相關報導，點名自由亞洲電台引述錯誤評論稱「23條立法的罪行針對媒體」，並稱「誤導市民，恐嚇市民的報導，必須反駁」。

法廣報導，杜耀明指出，當23條的立法工作完成後，新聞工作的風險會大大增加，加上中美關係日後只會愈來愈緊張，愈來愈難以控制力度，為免一些不想發生的事終於發生，讓員工變成中美爭拗的「人質」，於是索性撤出。

公開資料顯示，難以在中國內地派駐記者的RFA，並不代表他們可以免受威脅。美國時任國務卿龐培歐在2021年曾透露，中國境外丶全球唯一提供維吾爾語新聞服務的自由亞洲電台，至少有六名記者的親屬被關進新疆的拘押營，企圖阻止相關記者加入工作。

雖然官員重申23條立法會保障新聞自由，但實際上，記者披露消息的本質便很容易令他們誤墜當中法網。

此外，據報23條草案擬對叛國行為知情不報者判處14年徒刑。香港天主教教區15日表示，如果新國家安全法獲通過，信眾向神父的「告解」將繼續受保密。

香港 國務卿 新疆

上一則

金庸百年誕辰 港展36雕塑 遊客坐小龍女「寒玉床」練功

下一則

四川男偽造IP假冒女留學生代購愛馬仕包 仿品詐得18萬餘元

延伸閱讀

回歸手寫點餐和口頭通知 麥當勞全球大當機 僅三國倖免

回歸手寫點餐和口頭通知 麥當勞全球大當機 僅三國倖免
好康報您知／香港好運來超市(HK Good Fortune)

好康報您知／香港好運來超市(HK Good Fortune)
言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離香港

言論空間續緊縮 美國自由亞洲電台3月底撤離香港
香港加速推基本法23條之際 美駐北京大使伯恩斯低調訪港

香港加速推基本法23條之際 美駐北京大使伯恩斯低調訪港

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒
趙麗穎暴紅前大尺度「騎乘式床戲」外流 粉絲心疼沒清場

趙麗穎暴紅前大尺度「騎乘式床戲」外流 粉絲心疼沒清場
漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元

漢堡王成毒販營業據點 紐約居民憤而提告1500萬元