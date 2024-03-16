美媒「自由亞洲電台」月底離港 評論指避免員工成人質

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 基本法23條陰影下，又有國際媒體選擇撤離香港。港媒報導，由美國國會透過美國國際媒體署撥款資助成立的自由亞洲電台（Radio Free Asia，簡稱 RFA），3月底將撤出所有在香港的員工，辦公室預計在4月中以前關閉，部分員工將調往台北或華盛頓。

法國國際廣播電台報導，在北京讓香港「盡早」完成基本法第23條立法工作時，自由亞洲電台成立於1996年，將結束親身見證香港回歸前後28年的廣播歷史。前浸會大學新聞系助理教授杜耀明預料，RFA是不想員工成為中美爭拗的「人質」而決定撤出，這既反映香港在國際地位上的倒退，亦是美國對香港投下不信任的一票；至於其他外媒，可能會採觀望態度。

中央社、香港01引述電台內部消息報導，自由亞洲電台約在2月下旬通知香港部門員工，準備在3月底撤出香港。目前電台有4名全職員工及3至4名兼職員工，員工將被調職或資遣。

自由亞洲電台成立於1996年，是一家由美國國際媒體署資助的私營的非營利團體。然而自由亞洲電台過去曾因為報導香港政治新聞，而被親建制派的香港媒體稱為「美國代理人」。

2月間保安局局長鄧炳強曾為了23條立法相關報導，點名自由亞洲電台引述錯誤評論稱「23條立法的罪行針對媒體」，並稱「誤導市民，恐嚇市民的報導，必須反駁」。

法廣報導，杜耀明指出，當23條的立法工作完成後，新聞工作的風險會大大增加，加上中美關係日後只會愈來愈緊張，愈來愈難以控制力度，為免一些不想發生的事終於發生，讓員工變成中美爭拗的「人質」，於是索性撤出。

公開資料顯示，難以在中國內地派駐記者的RFA，並不代表他們可以免受威脅。美國時任國務卿 龐培歐在2021年曾透露，中國境外丶全球唯一提供維吾爾語新聞服務的自由亞洲電台，至少有六名記者的親屬被關進新疆 的拘押營，企圖阻止相關記者加入工作。

雖然官員重申23條立法會保障新聞自由，但實際上，記者披露消息的本質便很容易令他們誤墜當中法網。

此外，據報23條草案擬對叛國行為知情不報者判處14年徒刑。香港天主教教區15日表示，如果新國家安全法獲通過，信眾向神父的「告解」將繼續受保密。