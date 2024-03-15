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港23條完成審議 委會15日報告 「1周審完不代表草率」

香港特派員李春／香港15日電
香港立法會14日完成審議23條立法草案和港府提交的修正案。（中通社）
香港立法會14日完成審議23條立法草案和港府提交的修正案。（中通社）

香港立法會相關委員會昨完成審議23條立法草案和港府提交的修正案，港府共就40項條文提出修正。包括「煽惑公職人員離叛」的「公職人員」定義予以擴大適用。此外，特首會同行政會議可就維護國安所需訂立附屬法例，違反附屬法例可被罰款不超過50萬港元（約6.3萬美元）及監禁不超過7年。

港府保安局局長鄧炳強日前在香港立法會，說明「維護國家安全條例草案」立法背景。（中...
港府保安局局長鄧炳強日前在香港立法會，說明「維護國家安全條例草案」立法背景。（中通社）

香港立法會維護國家安全條例草案委員會14日繼續審議基本法23條立法條例草案修正案。委員會主席廖長江15日將向立法會內務委員會提交口頭報告，然後香港立法會恢復2讀程序。

修正案建議加入，法院可採取身分保密措施及違反身分披露禁令條文，以回應議員關注非國安案件人員可被「起底」；有關對潛逃者採取措施的條文，亦刪去「發出手令後6個月期間已屆滿」的字眼。

修正案中第19條有關「煽惑公職人員離叛」的條文，香港政府修正「公職人員」的定義，列明香港特首會同行政會議，可將某類別的人士指明為公職人員。

港府保安局首席助理秘書長黃添培說，有多名議員表達強烈意見，認為部分公營機構，會對香港政府的安全或利益有重要影響，若相關職員被煽動離叛，會對國家安全構成危險。當局認為，擴大公職人員的適用範圍，可更有效執行條例。

香港新聞組／香港15日電

立法會相關法案委員會完成審議「護國家安全條例草案」，委員會主席廖長江今天將會向內務委員會提交口頭報告。律政司司長林定國表示，立法工作更接近終點，強調不單要交一份、遲了差不多27年的功課，更必須是一份嚴格按照立法程序制訂的高質量、可得高分數的作品。

明報報導，經過連續7日召開近44小時會議，立法會昨完成審議工作，律政司長林定國稱，立法工作已邁進重要一大步，冀立法會盡快通過；廖長江總結審議工作時強調審議快速不代表草率。

據報導，法案委員會昨審議政府提出的修正案，有議員關注新增禁止受禁組織的「影子組織」運作的定義，港府解釋若新組織聲稱代表受禁組織，可能屬「影子組織」。

另據美國之音報導，時事評論員譚美德分析，依目前進度不排除23條立法可以在3月底完成，4月15日全民國家安全教育日正式實施，不過，整個立法會法過去一星期只是聚焦審議23條草案，其他所有議案全部讓路，這種「火速立法」的情況，可能違反程序公義，修訂的條文也令人有「層層辣」的觀感，反映立法會政治先行，未能反映民意。

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明表示，火速立法反映北京難以同西方社會接軌，也沒對話空間，不如快刀斬亂麻盡快完成23條立法，也反映背後主導的是北京，證明香港的高度自治也是假的，反而加深國際社會的疑慮。

香港 港府 譚美

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