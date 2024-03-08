我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

「光時」口號煽動成罪 香港法院：暴力意圖非要素

香港新聞組／香港8日電
香港民主派人士譚得志早前因國安法指控走上囚車準備前往法庭。（路透）
香港民主派人士譚得志早前因國安法指控走上囚車準備前往法庭。（路透）

香港人民力量前副主席譚得志2020年多次在街頭宣傳站叫喊「光復香港，時代革命」等口號，2022年被法庭裁定發表煽動文字等11罪成立，判刑40個月及罰款，譚不服提出上訴，並提交英國樞密院案例，指煽動罪應以煽動暴力為定罪門檻。高等法院上訴庭7日頒下判詞，裁定煽動暴力意圖不是煽動罪必要元素，駁回上訴。這一裁決恐影響立場新聞等案件，有學者形容案件有如現代「文字獄」。

綜合明報等港媒報導，此案是香港主權移交後首宗煽動罪上訴案，譚得志一方的論點是應以「煽動暴力」為定罪門檻，以符合普通法原則及保障言論自由。律政司則聲稱「非暴力行為可以危害國家安全」，港府有需要維護國家安全。

香港抗議活動期間，抗議者在購物中心展示「光復香港，過時的革命」（左）和「香港獨立...
香港抗議活動期間，抗議者在購物中心展示「光復香港，過時的革命」（左）和「香港獨立」的橫幅。（美聯社）

譚得志一方並向法庭呈交一宗英國樞密院案例；該案例是Satnarayan Maharaj案，涉及一名大英國協成員國印度教領袖批評港府，被警方根據煽動條例進屋搜索。他以司法覆核挑戰搜查令，上訴至樞密院。英國樞密院去年10月裁定煽動罪「隱含的必要條件」，是被告本身必須有煽動暴力或動亂的意圖。

香港法庭昨天就譚得志的案件作出判決，駁回譚得志上訴；判詞表示，煽動暴力意圖並非煽動罪的必要元素，煽動意圖須依據社會狀況等詮釋。煽動罪合符維護國家安全目的。

針對煽動罪限制言論自由是否合憲，判決聲稱，煽動罪涉及文字傳播，控罪必須有足夠靈活性，才能因應社會面臨的國安風險。煽動罪在社會利益和言論自由之間已取得平衡，沒有削弱言論自由的權利。

報導指出，在立場新聞案中，前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物罪，原定去年11月裁決。法官先前表示，上述英國樞密院的案例具說服力，加上譚得志的案件牽涉相同爭議，將立場新聞案的裁決延後至譚得志案裁決的30天內進行。

報導指出，譚得志案的判決預料影響一系列的煽動案。美國之音報導指出，時事評論員黃偉國表示，本案的判詞提及，文字能讓人將思想付諸行動甚至犯罪，是否香港所有教師寫的文字都可以使學生努力讀書，個個考試拿滿分﹖ 黃偉國形容這些歪理有如「現代文字獄」。

明報統計也顯示，從2020年「港區國安法」實施至今年3月，共50人以及4間公司被起訴煽動罪，涉及34宗案件，已結案的被告定罪率為100%，其中14人被判監禁1至兩年。

香港 港府 港區國安法

上一則

港澳米其林必比登 77家餐廳上榜 話題文苑飯莊入列

下一則

港全速推23條 8日同日刊憲首讀 立會加開會議分秒必爭

延伸閱讀

芝劫富濟貧列公投 伊上訴法院：芝豪宅稅可由選民票決

芝劫富濟貧列公投 伊上訴法院：芝豪宅稅可由選民票決
他曝周潤發私下暖舉 王琄驚呼「大前輩太貼心」

他曝周潤發私下暖舉 王琄驚呼「大前輩太貼心」
台女醫上節目曝前夫「精子有問題要怎麼懷孕」遭告 結局出爐

台女醫上節目曝前夫「精子有問題要怎麼懷孕」遭告 結局出爐
60歲章小蕙時裝周被拍 生圖被吐槽「普通大媽」

60歲章小蕙時裝周被拍 生圖被吐槽「普通大媽」

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證