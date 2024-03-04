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夏寶龍：港23條立法拖26年半 勿因抹黑放軟

香港新聞組／香港4日電
消息指出，港澳辦主任夏寶龍（中）接見人代、政協，提及23條立法拖了26年半，指示勿放軟；圖為夏寶龍日前赴深圳灣口岸進行考察調研。（中新社）
消息指出，港澳辦主任夏寶龍（中）接見人代、政協，提及23條立法拖了26年半，指示勿放軟；圖為夏寶龍日前赴深圳灣口岸進行考察調研。（中新社）

全國政協會議今午在北京開幕，港澳全國政協委員獲港澳辦主任夏寶龍接見，與會的全國政協委員何漢權指，夏主任兩次提及國家一直將香港視為掌上明珠。夏寶龍談及他日前訪港期間聽取不少意見，認為香港在基本法23條立法的諮詢工作做得好，提醒不要由於英美等西方的抹黑而放軟或害怕。

明報報導，經濟發展將是今年兩會焦點議題之一。據悉夏寶龍會見港區政協時，提到未來全球經濟都不太理想，冀一眾政協支持港府積極「拚經濟」，並強調中央全力支持香港發展經濟。他亦說，對已運作約兩個月的區議會工作滿意。

據報導，23條立法方面，據了解，夏寶龍提到各方面工作做得很好，亦提醒面對英美等西方評論，不要由於外面的抹黑而放軟或怕，要堅持立法工作，指外部無理、打擊中國的攻擊都不是具建設性的意見，不用太過理會及擔心。據悉，他又指世界上無一個地方就國安法要諮詢26年半，反問香港還要等多久，要求各界支持及盡快完成立法。

報導稱，另一方面，全國人大會議明早開幕，港區代表昨日選出馬逢國為代表團團長，吳秋北及陳勇為副團長；全體代表今早到人民大會堂開預備會議。

報導說，被問到人代會否向相關部門反映對23條立法的意見，馬逢國稱每名代表赴京都有很多工作要做，會期內首要工作是根據大會議程開會及表達意見，其他安排則視乎時間而定。

另外，報導指出，全國政協會議新聞發言人劉結一昨在記者會提到，農曆年期間前往港澳的內地居民共252萬人次，港澳到內地的則有249萬人次，強調全國政協「始終關心港澳的經濟社會發展」，而建設大灣區是國家主席習近平親自謀畫、部署、推動的重大國家戰略。

據報導，多個港區人大政協擬提交有關大灣區的建議和提案，包括提高內地客購物免稅額，港區人代吳秋北建議提高至5萬元（港幣，下同，約6386.6美元）、一年最高20萬元，人大常委李慧琼和港區政協兼自由黨主席邵家輝均提出提升至3萬元，後者期望下一步與海南看齊，增至10萬元。

香港 全國政協會議 灣區

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