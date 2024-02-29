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港彌補千億赤字 首徵富人稅 僅影響1.2萬人 年收增9.1億

香港新聞組／香港29日電
香港政府財政司司長陳茂波（左二）28日發表財政預算案後舉行記者會，宣布樓市全面「撤辣」，以鼓舞房地產業。（中通社）
香港政府財政司司長陳茂波（左二）28日發表財政預算案後舉行記者會，宣布樓市全面「撤辣」，以鼓舞房地產業。（中通社）

財政司司長陳茂波昨於立法會發表新一份財政預算案，面對逾千億赤字，預算案推出多項開源措施增加公共財政收入，包括建議由2024/25課稅年度起實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，預計會有約1.2萬名高收入人士受影響，令政府收入年增約9.1億元（港元，下同，約1.16億美元）。

綜合媒體報導，預算案首次提出，建議將薪俸稅和個人入息稅的標準稅率改為兩級制，以年薪500萬元作分界，首500萬元繼續以15%稅率計算，扣除首500萬元收入後，餘下部分將以16%稅率計算，預計目前201萬納稅人當中，只有約1.2萬名高收入人士受影響，占納稅人總數0.6%，庫房因此多收約9.1億元，變相是「富人稅」。

政府消息人士表示，調升後香港的標準稅率最高為16%，仍遠低於新加坡的24%及美國的37%，不擔心影響外籍高管來港工作的吸引力。

預算案還包括，今年上半年度就住宅物業累進差餉制度提出修例，另建議恢復徵收3%酒店房租稅，預計年增約11億元收入；並提出上調菸草稅，每支菸稅款增0.8元，即平均每包零售價增約16元，菸草稅占售價比率升至約七成。

除了部分主事官員及打工皇帝「躺著中箭」，「香港01」整合了主要公營機構資料，了解這次新稅制下一眾高層需要交多少稅，以馬會行政總裁應家柏為例，每年要多繳35萬稅。

現時賽馬會管理委員會中，由11名高層組成，年薪介乎200萬至4000萬元。以外界認為是馬會最高薪的行政總裁應家柏為例，他在舊稅制下，每年應課稅額為600萬元；而今次徵收「打工富豪稅」後，他往後將要多繳35萬稅，是所有公營機構當中最高。

證監會主席雷添良目前年薪範圍為850萬至900萬元，以最高900萬計算，他原來應課稅額為135萬元；而提高稅率後，則要多付4萬元。

至於醫管局中，最高薪的5名高層均高於500萬元，當中包括行政總裁高拔陞、明愛醫院行政總監屈銘伸、港島西聯網總監李德麗、新界東聯網總監鍾健禮、北區醫院行政總監孫天峯，5人在新稅制下，只需多繳710元至1萬5550元稅款。另外，八間資助大學中最高薪職級的雇員，則要交多8500至4.1萬元不等。

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