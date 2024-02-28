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恒大許家印前妻 向次子追債1.27億美元 傳已離港

記者林茂仁／香港28日電
恒大創辦人許家印（左）被捕後，前妻丁玉梅（右）傳已離開香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。（取材自微博）
恒大創辦人許家印（左）被捕後，前妻丁玉梅（右）傳已離開香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。（取材自微博）

香港媒體報導，恒大集團創辦人許家印前妻丁玉梅26日上訴香港高等法院，向許家印次子許騰鶴追討折合逾10億港元（約1.27億美元）債務。

上訴狀稱，根據原告與被告於2020年6月16日簽訂的貸款協議，被告未有在約定還款日向原告人還款，因此原告向被告申索7.32億港元，當中包括貸款本金5億港元、利息4500萬港元及每日逾期利息逾18萬港元；另外，還有4097萬美元，當中包括本金3000萬美元、利息270萬美元及每日逾期利息827萬美元。

許家印被捕後，前妻丁玉梅傳已離開香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅。此次透過香港法院追債受到外界關注。

據每日經濟新聞此前報導，1982年，許家印大學畢業後分配到河南舞陽鋼鐵廠工作，在那裡認識丁玉梅，二人在第二年結婚。多年來，丁玉梅幾乎從未在公開市場露面。2018年12月，許家印、丁玉梅夫婦高調返回河南老家，回到太康縣高賢鄉聚台崗村，這也是丁玉梅的首次公開露面。

去年9月28日，許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。去年8月14日，恒大汽車一筆戰投公告引發公眾對許家印婚姻狀況的猜測。許家印公開的配偶丁玉梅，在協議中卻被表述為「獨立於本公司及其關連人士的協力廠商」，她還持有中國恒大已發行股份總數約5.99%。這被市場猜測許家印夫婦已技術性離婚。

知情人士透露，在許家印被採取強制措施之前，他的二兒子許騰鶴（Peter Xu）已經被帶走，而丁玉梅已在境外。查詢香港公司註冊處資訊發現，丁玉梅持有加拿大護照。

許騰鶴近年來參與恒大系事務眾多，且均屬於管理層職位。他擔任恒大集團珠三角公司董事長多年，也負責過恒大財富的重要工作。

多位恒大前員工告訴每經記者，許騰鶴擔任恒大集團珠三角公司董事長期間，珠三角公司可以不受區域限制在全國範圍內拿地，但其個人並未有特別突出業績。

許騰鶴主持恒大集團珠三角公司時，在嘉興做過一個代表項目，其行銷策略就是持續燒錢投廣告，開盤三年，到2021年中就去化了30%，之後就轉給各家仲介做包銷。

恒大集團 香港 貸款

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