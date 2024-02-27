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缺1300機師 國泰：仍可應付航班運作 協會：補足須3年

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

國泰航空從去年聖誕假起因機師人手不足必須取消多個航班，由國泰航空機師組成的香港航空機組人員協會昨表示，去年1月至今機師淨增長只有151人，亦有不少有經驗的機師請辭，造成人手不足，協會指，若要恢復至疫情前的水平，需要增加約1300名人手，而以目前的培訓速度，預計至少3年才能達到目標。

綜合港媒報導，航空機組人員協會表示，國泰機師人手至今仍較疫前欠逾1300人，去年1月至今機師淨增長只有151人，截至24日國泰機師團隊共有2576人，包括883名機長、1024名一級副機長、669名二級副機長，整體仍較疫前即2019年第四季缺少1309人。

招聘後的機師需經培圳後才能投入服務，協會稱離職潮及培訓同時進行下，最終自去年1月至今國泰機師團隊只新增208名機長、5名一級副機長，流失了62名二級副機長。協會估計，以目前培訓速度，國泰可能需最少3年才能回復至疫前機師人手水平。

協會提到，國泰唯一的方案是吸引已辭職的機師回來，建議國泰要認真對待雙方合作，包括再次承認協會為機師的代表。

不過，國泰航空航務董事甘沛回應指，國泰航空目前有2600名機師，加上在公司架構重組後，已不再如疫情前般需要很多名機師完成相同工作，目前人手足夠應付日常航班運作，整個農曆新年的航班亦順利運作；公司未來會加大力度在大灣區，甚至內地其他城市及海外進行招聘工作。有信心復活節假期營運暢順，不會再發生聖誕及新年長假期取消多班航班的事件。

國泰航空指，客運力於去年年底已回復至疫情前70%，預計今年第二季恢復至80%，而公司在2022年重新招聘開始至今，已有約260名「離巢」機師重返國泰，其中近70人為機長，在去年亦已培訓並成功畢業約160名見習飛行員，未來幾年將有約400至500名見習飛行員畢業。

疫情 灣區 復活節

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