穿漢服、吃大盆菜 港生深圳鬧元宵 體驗非遺民俗

「灣仔元宵綵燈會」24日在銅鑼灣推出免費民族服裝試穿、傳統歌舞表演、傳統工藝坊及打卡拍照熱點，還有漢服造型比賽，熱鬧非凡。(中通社)

25名香港 學生們24日穿上精緻的各色漢服、手持小燈籠，在深圳福田區的香蜜公園參加「鬧元宵」活動，隨後前往下沙村體驗特色盆菜宴，學生各個興奮驚奇不已；此外，巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts昨結束展出，11天的展出共吸引70萬人次參觀。

文匯報報導，香港伊利沙伯舊生會湯國華中學的高一學生譚文惠興奮說：「這是我第一次穿漢服，沒想到深圳的傳統文化氛圍這麼濃郁，這一整天太有意思了。」另一位學生梁凱欣說：「我以前只穿過旗袍，今天化妝師幫我把漢服裝扮完後覺得好精緻、很驚艷。」

報導指出，香港學生換上漢服後不僅美美地拍照、打卡，還參與「撈元宵」等遊戲，贏取零食禮物。在香蜜公園設置了非遺廟會遊園區，遊客可以體驗各種傳統非遺民俗，可以親手體驗製作湯圓，也可以繪燈籠、摺燈籠、共同祈願。

晚餐時間，25位香港學生來到深圳福田區的下沙村，這裡正在舉辦廣東省級非物質文化遺產項目下沙大盆菜活動，不僅有萬人大盆菜宴，還有舞龍、舞獅，麒麟舞，佛山黃飛鴻醒獅等表演。

當熱氣騰騰的盆菜端上來，李熊裕和同學們吃得津津有味，也才了解到原來這看似簡單的大盆菜，不僅內容豐富，涵蓋煎蠔、雞、鴨、芹菜、蘿蔔等十幾種食材，還是一道頗有歷史的菜餚：「聽說下沙村吃大盆菜已經有500多年的歷史了，以前和父母來福田都是逛商場，以後我也可以給他們講講這些好玩的圍村文化和歷史典故了。」

另據明報報導，香港「紅心」在元宵節 這天落幕了，從2月14一直展到到24日，在香港約20個地點進行30場展示，連11日的展覽共吸引70萬人次市民及遊客參觀，比預定參觀人次的目標多6倍。