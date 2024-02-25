我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／女星紅毯競豔 瑪格蘿比浮誇粉色裝飾 安妮斯頓細肩帶開衩

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

穿漢服、吃大盆菜 港生深圳鬧元宵 體驗非遺民俗

香港新聞組╱香港25日電
「灣仔元宵綵燈會」24日在銅鑼灣推出免費民族服裝試穿、傳統歌舞表演、傳統工藝坊及打卡拍照熱點，還有漢服造型比賽，熱鬧非凡。(中通社)
「灣仔元宵綵燈會」24日在銅鑼灣推出免費民族服裝試穿、傳統歌舞表演、傳統工藝坊及打卡拍照熱點，還有漢服造型比賽，熱鬧非凡。(中通社)

25名香港學生們24日穿上精緻的各色漢服、手持小燈籠，在深圳福田區的香蜜公園參加「鬧元宵」活動，隨後前往下沙村體驗特色盆菜宴，學生各個興奮驚奇不已；此外，巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts昨結束展出，11天的展出共吸引70萬人次參觀。

文匯報報導，香港伊利沙伯舊生會湯國華中學的高一學生譚文惠興奮說：「這是我第一次穿漢服，沒想到深圳的傳統文化氛圍這麼濃郁，這一整天太有意思了。」另一位學生梁凱欣說：「我以前只穿過旗袍，今天化妝師幫我把漢服裝扮完後覺得好精緻、很驚艷。」

報導指出，香港學生換上漢服後不僅美美地拍照、打卡，還參與「撈元宵」等遊戲，贏取零食禮物。在香蜜公園設置了非遺廟會遊園區，遊客可以體驗各種傳統非遺民俗，可以親手體驗製作湯圓，也可以繪燈籠、摺燈籠、共同祈願。

晚餐時間，25位香港學生來到深圳福田區的下沙村，這裡正在舉辦廣東省級非物質文化遺產項目下沙大盆菜活動，不僅有萬人大盆菜宴，還有舞龍、舞獅，麒麟舞，佛山黃飛鴻醒獅等表演。

當熱氣騰騰的盆菜端上來，李熊裕和同學們吃得津津有味，也才了解到原來這看似簡單的大盆菜，不僅內容豐富，涵蓋煎蠔、雞、鴨、芹菜、蘿蔔等十幾種食材，還是一道頗有歷史的菜餚：「聽說下沙村吃大盆菜已經有500多年的歷史了，以前和父母來福田都是逛商場，以後我也可以給他們講講這些好玩的圍村文化和歷史典故了。」

另據明報報導，香港「紅心」在元宵節這天落幕了，從2月14一直展到到24日，在香港約20個地點進行30場展示，連11日的展覽共吸引70萬人次市民及遊客參觀，比預定參觀人次的目標多6倍。

昨午3時，皇后像廣場有約百人高舉手機與巨型紅心拍照。市民張先生專程與太太到場拍照，認為活動帶來歡樂，「加上元宵，就更加開心啦」。對於活動來到最後一日，張說可惜，形容巨心很漂亮，「很震撼、很大」。他得悉政府投放780萬元舉辦活動時感愕然，「沒想到會這麼多」，認為不值得，「可能對藝術價錢（資助）比較多點」。

港府舉辦的「Chubby Hearts Hong Kong」在元宵夜落幕，11天...
港府舉辦的「Chubby Hearts Hong Kong」在元宵夜落幕，11天活動總共吸引70萬人次參觀巨型紅心。(中新社)

香港 元宵節

上一則

涉潑女性臀部不明液體 56歲港男被捕

下一則

方便港人往返內地 工聯會倡三證合一「中國香港身分證」

延伸閱讀

內地擴大港澳自由行 3/6起增西安、青島 停留不超過7天

內地擴大港澳自由行 3/6起增西安、青島 停留不超過7天
港9種貨幣期貨期權 將可假期交易

港9種貨幣期貨期權 將可假期交易
衝590億港元、飆27倍 內地客赴港投保這類型最多

衝590億港元、飆27倍 內地客赴港投保這類型最多
南加香港校友會聯會 冼世英任新會長

南加香港校友會聯會 冼世英任新會長

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網