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申禁「願榮光歸香港」被拒 港府上訴 法官押至7月裁決

香港新聞組╱香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

高院原訟庭拒就歌曲「願榮光歸香港」批出禁制令，律政司不服上訴，上訴庭昨開庭審理。律政司初步草擬條款，列明新聞工作和學術研究不受禁令限制；法官關注學術研究的「紅線」何在。在法官要求下，律政司獲准再次修改禁令內容，案件押後至7月裁決，法官屆時再決定是否頒發禁令。

明報報導，律政司早前申請臨時禁制令，擬禁止以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播「榮光」。代表律政司長的資深大律師余若海表示，任何人將「榮光」誤當成「國歌」，具違反「港區國安法」的犯罪意圖和犯罪行為。根據律政司初步草擬的版本，「榮光」禁令附上兩項附加條款，指合法的新聞工作和學術研究不受影響。

律政司舉例，教授上課時播放「榮光」和鼓吹示威，屬有犯罪意圖；假設教授僅研究「榮光」不同改編版本，則屬合法。

據報導，首席法官潘兆初表示，律政司有充分披露的責任，應該畫下清晰界線。上訴庭法官彭寶琴關注，除了上述兩種合法活動，會否有其他範疇不受限制。余若海回應指，暫時只想到兩個例子，將向律政司索取指示。上訴庭副庭長朱芬齡提醒條款字眼應更清晰，避免市民混淆。

特首李家超曾指傳播「榮光」的行為涉及國安，禁令有助促使網上平台將歌曲下架，避免廣泛流傳。執法範圍方面，潘官問及禁令會否涵蓋香港境外行為。余強調律政司無意在境外執法，將索取進一步指示。

以「法庭之友」身分參與聆訊的資深大律師陳樂信則指出，律政司在入稟狀列出32條「榮光」影片，部分以「香港國歌」為標題，發布者具煽動意圖並非唯一合理推論，他們可能對法律無知，或只是開玩笑。陳表示，律政司極其量可以指控32條影片有違法嫌疑，不應該要求法庭裁定所有影片均違法。

上訴庭聽畢陳辭後，批准律政司於3月11日呈交新的禁令，其後「法庭之友」可作書面回應，上訴庭最快於7月頒下判辭。

香港 高院 港區國安法

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