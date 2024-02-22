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「香港玩完論」後夏寶龍調研 傳為港困境尋藥方

香港特派員李春／香港22日電
香港經濟持續陰霾，一如近日雲霧籠罩下的天氣。港澳辦主任夏寶龍22日到訪香港考察民生經濟。（中通社）
香港經濟持續陰霾，一如近日雲霧籠罩下的天氣。港澳辦主任夏寶龍22日到訪香港考察民生經濟。（中通社）

港澳辦主任夏寶龍22日起赴香港考察調研，以其到港時間歷來最長、行程安排財經和民生，顯示今次不只是為23條立法保駕護航，而可能受高層之命要化解香港困局。

港府宣布，夏寶龍今次以中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳辦主任頭銜到港，將考察調研七日，目的是了解香港經濟發展、地區治理等方面的最新情況。按目前香港政圈消息，夏寶龍抵港當日，要參觀機場，之後聽取港府匯報，其中特別點出要聽取財金官員的匯報，晚上與官員晚宴。訪港期間，亦會與香港行政會議、立法會、區議員、商會、兩個律師會以及傳媒代表等會面，亦計畫落區探訪與市民交流。

夏寶龍到港早前已吹風，香港方面認定夏寶龍是要到香港為23條國安立法保駕護航。但另有消息說，國際輿論有關香港的動向，已為中共高層知悉，夏寶龍此行強調財金和民生，一要打氣，二要為香港脫困找到藥方。

香港經濟和民生深陷困局，除了早些來自內地民間議論的香港已成國際金融中心「遺址」，激起更多浪花的是前摩根史坦利亞洲區主席羅奇提出的「香港玩完」論。

夏寶龍到港前夕，羅奇接受彭博訪問，提出北京若希望香港這個金融中心擁有更好的未來，必須修復自身經濟，更積極及更透明強調對「一國兩制」的承諾。羅奇還認為，解決中國經濟長期的結構性問題並不容易，大灣區是一個以中國為中心的概念，香港面臨被邊緣化的風險。

羅奇21日更表示，如果北京希望這個金融中心擁有更好的未來，就必須修復自身經濟並讓香港自我管理。

但羅奇之論，連日來受到香港政界人士的批判，滙豐控股昨天在香港舉行業績記者會，行政總裁祈耀年稱，不相信「香港玩完」，對香港有很大信心，相信香港可維持主要國際金融中心地位，也相信香港仍是很強韌的市場，有強勁的將來。

曾任港府運輸及房屋局局長的張炳良，也在報章撰文直接回應「香港玩完」論，說香港面前兩大挑戰，其中之一是被「去兩制」化的風險日增，若處處只跟內地、靠國家，未能發揮獨特所長和貢獻，則所謂制度優勢會成空話；另一挑戰是港府及社會能否把握國安法下的治理藝術，避免出現抓得過死或自我設限，遏抑原本多姿多采的生活和工作氛圍。

張炳良相信，北京當局不會讓香港「玩完」，並期望香港利用特色及國際化，對內地發展作出更大貢獻，關鍵在於香港在新變局下能否鞏固並善用優勢。但不論內地或國際觀感上，對香港的質疑正在升溫，認為內地和香港都需要深思。

香港 港府 中共

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