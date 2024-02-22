香港前支聯會副主席鄒幸彤六四集結案 高院維持15月刑

「六四」集結案，香港高等法院維持前支聯會副主席鄒幸彤判刑15個月。（路透資料照片）

前支聯會副主席鄒幸彤「六四 」集結案在終審法院作出裁決後，香港 高等法院昨天駁回鄒的上訴，維持判刑15個月。

綜合港媒報導，2021年，鄒幸彤在報章發表文章，呼籲市民參與當年6月4日的「六四」集會，而警方此前已經以防止疫情 擴散為由，禁止支聯會當晚在維多利亞公園集會。

警方其後起訴鄒幸彤煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，地方法院最初裁定罪成，判刑15月，鄒幸彤不服上訴。

2022年底，高院裁定鄒幸彤上訴得直（勝訴），定罪和判刑被撤銷，當時法官在庭上指出，雖然警方因應疫情禁止支聯會舉行公眾集會，但這項禁令的合法性未能確立，因此即使鄒幸彤呼籲他人到維園集會，也不算犯法。

律政司隨後上訴至終院。今年1月底，終院裁定港府勝訴，恢復原審的定罪和判刑15個月，並發還給高院審理。

法官昨日在判詞中認同律政司一方陳詞論據，認為鄒幸彤被判有罪後方以行使憲法權利來求情是軟弱無力，也不能以言論自由作為上訴理由，又批評鄒幸彤無視法紀、重覆犯案，原審裁判官加刑3個月無不當之處，遂駁回其刑期上訴，維持原判刑期。

支聯會多年來舉行「六四」悼念晚會，香港國安法實施後，支聯會於2021年9月解散。

「反送中」運動發生之後，香港不少泛民主派人士先後被捕及被起訴，鄒幸彤是其中之一，也備受海外關注，她去年獲得法國及德國政府頒授的2023年「法德人權及法治獎」。

鄒幸彤的中國未婚夫野渡上月曾在明報撰文，透露鄒幸彤在獄中得知親人去世時肝腸寸斷；野渡又表示，他們除了相見難，收信也難。野渡與鄒幸彤已經5年不能相見，而野渡正被中國當局限制出境。