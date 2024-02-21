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催生23條？ 夏寶龍訪港將晤律師公會

香港新聞組／香港21日電
港澳辦主任夏寶龍將訪港6天，。（中新社資料照片）
港澳辦主任夏寶龍將訪港6天，。（中新社資料照片）

香港「基本法」23條立法公眾諮詢28日結束，而港澳辦主任夏寶龍將於明日起訪港6天，預計會聽取相關匯報；特首李家超昨日未正面回應夏寶龍赴港的消息，只強調中央官員一直關心香港經濟、民生，如果中央與特區官員有公開活動將會公布。

李家超昨天表示，暫時蒐集到的大部分意見均支持23條立法，社會整體共識希望盡快立法。但早前有外國傳媒指出，有法官因為關注「港區國安法」帶來的法律影響而退出高等法院法官遴選，綜合香港媒體報導，據悉夏寶龍此行，除了會見特區官員，也會與大律師公會主席及律師會會長見面。

「日經新聞」也指出，上屆港府拒確認三位高院法官任命，其中一人因對國安法有憂慮而退出；至於23條立法，是否加劇法律界憂慮和增加法官空缺率，李家超表示，法官委任一直按既定機制處理，重申23條保障社會安全和穩定，強調香港法官一向獨立依法審理案件，不受任何干預，訂立任何法律與司法人員履職無直接關係。

身兼中央港澳領導工作小組副組長的夏寶龍，去年4月曾訪港6日，其間到立法會與全體議員會面，並到終審法院會見司法人員。他當時曾見商界等各界代表，並落區與市民交流，包括到酒樓飲早茶、前往地區康健中心和長者中心等。

夏寶龍這次赴港考察，正值23條立法公眾諮詢最後一星期，時機敏感，但消息指更重要的目的是了解各方對發展經濟、改善民生的看法。

「香港監察」（Hong Kong Watch）日前聯同逾80個團體發起聯署反對23條立法，促請各國制裁負責立法的官員，並呼籲在港的外國商會及企業表達關注。

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