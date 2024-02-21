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香港19樓地盤女工隨巨棚飛墜 2死3傷

香港新聞組／香港21日電
九龍灣啟德住宅建築地盤20日發生意外，大幅棚架塌下壓在路中。（視頻截圖）
九龍灣啟德住宅建築地盤20日發生意外，大幅棚架塌下壓在路中。（視頻截圖）

香港九龍灣啟德「澐璟」地盤，昨日發生2死3傷嚴重工業意外。一幅15米乘8米棚架連同在19樓外牆工作的女工塌下，壓中在地面路經的4名工人，消防員到場救出5人。在地面遭壓中的兩名女工傷重死亡，其中一人是農曆新年長假後首日上班。

綜合文匯報、明報報導，警方重案組接手調查，表示若發現有人為疏忽，會展開刑事調查和檢控。勞工處表示，已向地盤發出暫時停工通知書，並加強巡查承建商其他地盤。

據了解，在5名死傷者中，一名隨棚架由19樓墜下的女工有戴安全帶，腦部出血及雙腿骨折，昨晚留醫深切治療部，情況嚴重；在地面的54歲姓林及68歲姓黃女工被救出時重傷昏迷，送院搶救證實不治。另外3人，包括54歲姓黃男工、43歲姓吳及51歲姓李女工，分別手部骨折、胸口及腳痛等，兩人情况嚴重，一人情况穩定。

據了解，兩名女死者為外判工人，均為家庭經濟支柱。其中，68歲姓黃女死者為清潔工人，在地盤工作30年，早年離婚後便與獨生子相依為命，其子雖已成年有工作，但她目前仍需供樓，為家中經濟支柱。

54歲姓林女死者，一對成年子女目前身在內地，正趕回香港善後。林婦的丈夫及胞妹得知噩耗後到醫院了解情況，其丈夫一度掩面痛哭。

地盤現已興建至30層高。昨日下午4時56時，地盤安全主任報警指大廈一幅約15米乘8米棚架塌下，有5人被困。勞工處表示，初步調查顯示，地盤經農曆年假期後，於年初五復工，當時承建商有委派合資格人士對有關棚架作檢測。事發時一名女工在19樓外牆進行鋁板及玻璃工程，隨棚架一同墜下，再壓中4名正路經地面的工人。

消防處表示，接報後5分鐘到達，並出動79名消防員、救護員和災難應變救援隊，以及14輛消防車及11輛救護車。消防員到場後，發現地面有5名傷者，其中兩人被困在棚架底，消防員用12分鐘將被困者救出。

香港 勞工 檢測

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