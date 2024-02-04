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梅西在銅鑼灣訓練 附近食肆擠爆 學者：運動旅遊潛力大

香港新聞組╱香港4日電
阿根廷球王梅西3日在銅鑼灣進行公開訓練，為附近商戶帶來大量客源。（中通社）
阿根廷球王梅西3日在銅鑼灣進行公開訓練，為附近商戶帶來大量客源。（中通社）

「球王」梅西昨日展開訪港第二日行程，在銅鑼灣進行公開訓練，為附近商戶帶來大量客源，有食肆全場爆滿。現場目測，觀眾一半是訪港球迷，為睹偶像風采而赴港，有旅客表示，打算逗留香港2至5日，觀看球賽之餘，逛遊香港吃喝玩樂。

大公報報導，入境處數據顯示，國際邁亞密2日抵港當天，各口岸入境的內地旅客錄得12萬人次，較對上周五增加1萬人，增幅約一成；過去五日訪港的內地旅客逾57萬人次，較對上一周同期增加近17%，當中包括赴港觀看賽事的梅西球迷。

看完國際邁亞密訓練後，近4萬名觀眾如潮水般湧出，為銅鑼灣一帶的食肆帶來大量客源。一間台式餐廳座無虛席，坐滿穿著梅西球衣的球迷，店員出餐送餐應接不暇，店外還有約20人在等候入店；另一家咖啡店接到不少外賣訂單，昨日接單量是平日的數倍。

從深圳赴港的羅先生也說，專程為見偶像梅西而來，前日抵港後，花費逾千港元入住梅西下榻的酒店，昨日入場觀看公開訓練及飲食等，花費1000港元以上。他表示，香港若經常舉辦球賽等體育盛事，會更多來港旅遊和消費。

梅西旋風掀起消費熱潮，香港浸會大學體育、運動及健康學系副系主任及教授劉永松指出，梅西熱潮的持續時間有限，但從梅西熱潮可見運動旅遊的發展潛力非常大，可望成為香港旅遊發展的重要引擎。他認為，政府可肩負起召集人角色，找準有潛力項目「做大做強」，打造更多運動旅遊盛事。

梅西 香港 咖啡

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