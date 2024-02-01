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梅西門票炒過頭？ 疑香港黃牛半價求售

香港新聞組／香港1日電
阿根廷球車梅西將在2日訪港，傳出炒過頭的黃牛票將以原價半價求售。（歐新社）
阿根廷球車梅西將在2日訪港，傳出炒過頭的黃牛票將以原價半價求售。（歐新社）

阿根廷隊球星梅西領軍的國際邁阿密將於2日訪港，並於4日在香港大球場與香港隊踢表演賽。雖然公開發售門票早已售罄，但多個網上平台近日都有人放售表演賽門票，懷疑出現「炒燶黃牛飛（炒黃牛票虧錢）」情況，當中部分門票更標明低於原價放售，有人以原2200元（港幣，下同，約281.4美元）放售兩張原價各2280元的門票，還有人以1500元出售原價2980門票，等於半價出售。

香港01報導指出，國際邁阿密與港隊踢表演賽的門票，開售時僅兩小時已全部售罄，其後不少網民在網上交易平台放售門票，部分更被炒高至2至3倍的高價。不過，隨著文體旅局局長楊潤雄早前宣布，巿民將可透過免費電視欣賞賽事直播，加上友誼賽的日子愈來愈近，近日發現不同平台中都有低於原價門票放售，可能出現「炒燶黃牛飛」情況。

據報導，在旋轉拍賣平台Carousell，不少人都標明低價放售門票，其中有人更標明半價以「買一送一」的方式發售門票，原價2280元一張的門票，現時以2200元兩張發售。也有人指因朋友不能入場，以1500元出售原價2980門票一張，並指比賽當日會陪同入場。

另外，在社交平台Facebook多個群組也有多名網民以較低的價錢出售的門票，有人以3100元出售多張原價為4880元的門票，即以約六四折出售門票。

另據大公報報導，梅西這次旋風式訪港，掀起追星熱潮，也將帶旺周邊消費市道；旺角街頭四處掛著國際邁亞密球員的海報，波鞋街一片粉紅色，不少店舖掛上梅西的戰衣，售價從860至1000多元不等，又有賣帽子、飾品等周邊商品。

據了解，國際邁亞密球隊乘搭的私人飛機，將於明日下午抵港，停機坪將有歡迎儀式。球隊將入住香港富麗敦海洋公園酒店，球隊的三名代表將亮相明日傍晚在酒店舉行的記者會。球隊將於2日在香港大球場進行公開操練。

香港 梅西 六四

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