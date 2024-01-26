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張劍虹：蘋果撐「黃圈」延續抗爭 「黃店」免費登廣告

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英及「蘋果日報」被控串謀勾結外國勢力等罪的案件，昨天在西九龍法院續審。「壹傳媒」前行政總裁張劍虹第六天作供稱，黎智英讓「黃店」免費登廣告，利用「黃色經濟圈」延續社會運動抗爭，並指示若有遭政府通緝海外人士來稿，不要付稿費，以免遭「上綱上線」，但「內容當然按原定方針把關」。

文匯報報導，張劍虹確認英文版「蘋果日報」的內容包括專題、新聞、訪問和專欄共四個部分。專題是指大型專題，專欄除涵蓋中文版「蘋果日報」社論、黎智英撰文的「成敗樂一笑」，還會專找英文作者撰文。

張劍虹憶述，2020年9月，時任英文版負責人的馮偉光向他提到，認為英文版內容種類太過單調，都涉及「逆權、抗爭、制裁」，請示是否可以增加副刊內容，例如旅遊、飲食、文化的軟性文，但建議被黎否決。

報導指出，至於「蘋果日報」有否向「黃色經濟圈」提供支持，張劍虹說，黎智英認為「抗爭」一直繼續存在的話，「黃色經濟圈」需要存在，對整個「抗爭運動」有好處，而「蘋果日報」也曾推行「撐小店活動」。

張劍虹表示，黎智英指示廣告部做「撐小店」分類小廣告，因為當時很多人以政治取向去挑選（商戶）光顧，形成「黃色經濟圈」，而支持「抗爭」的人不會光顧「藍店」及連鎖、建制的店鋪，故黎智英計畫「蘋果日報」分類一個「撐小店」廣告。

據明報報導，指黎還押「仍有戰意」 ，指示續辦報；「港區國安法」2020年6月30日生效後，黎智英開始在Twitter直播，形容國安法象徵敲響香港「死亡的喪鐘」；而黎同年12月還押，張劍虹供稱他到獄中探望黎時，黎指示「蘋果」「繼續做啦」，感覺黎「還是很有戰意」。

黎智英 香港 港區國安法

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