香港前支會副主席鄒幸彤六四集會案 終院推翻無罪判決

前香港支聯會副主席鄒幸彤因呼籲港人參加六四集會，被裁定「煽惑他人參與未經批准集結」有罪，上訴後獲得高院撤銷定罪，律政司上訴，終審法院25日恢復原審定罪和判刑1年3個月。（取材自臉書）

香港 前支會副主席鄒幸彤在2021年因發表文章呼籲港人參加六四 集會，被裁定「煽惑他人參與未經批准集結」有罪，上訴後獲得高院撤銷定罪，律政司上訴，終審法院25日再度逆轉無罪判決，恢復原審定罪和判刑1年3個月。同時，鄒幸彤的國安法指控將在下半年開審。

綜合媒體報導，鄒幸彤2021年在社交媒體及「明報」發表文章，呼籲市民參與當年6月4日的「六四」集會，而警方此前已經以防止疫情 擴散為由，禁止支聯會當晚在維多利亞公園舉行集會。警方其後起訴鄒幸彤「煽惑他人參與未經批准集結」罪，地方法院最初裁定她罪成，判囚1年3個月，鄒幸彤不服上訴。

2022年底，高等法院裁定鄒幸彤上訴得直（勝訴），定罪和判刑被撤銷，當時法官在庭上指出，雖然警方因應疫情禁止支聯會舉行公眾集會，但這項禁令的合法性未能確立，因此即使鄒幸彤呼籲他人到維園集會，也不算犯法。

商業電台報導，終院幾位法官對鄒幸彤挑戰警方的集會禁令存在分歧；根據判辭，其中3名法官裁定鄒抗辯時，可以挑戰警方禁止集會的命令，但指警方享有廣泛酌情權，鄒的挑戰無法成立；另外兩名法官裁定鄒不可以在審訊質疑禁令，只可提出司法覆核。

但最終裁定鄒幸彤的挑戰理據不成立，並指警務處處長對疫情安全的考慮可以理解，認為禁令在限制和平集會權利和社會利益兩者之間，已作出公正平衡。

「反送中」運動發生後，香港不少泛民主派人士先後被捕及起訴，鄒幸彤是其中之一，備受海外關注。她去年獲得法國及德國政府頒授2023年的「法德人權及法治獎」。

鄒幸彤的中國未婚夫「野渡」幾天前在明報撰文，透露鄒幸彤在獄中得悉親人去世時，肝腸寸斷，而他未能出境到港奔喪，「我甚至不能跨過一灣淺淺的深圳河水去奔喪。我的心與你同受煎熬」。據報導，「野渡」與鄒幸彤已經5年不能相見，而「野渡」正被中國當局限制出境。

此外，據明報報導，終院法官出現「三比二」局面，多數意見可否成為案例，影響其他遊行案件？學者陳文敏認為，法官的多數意見會成為普通法原則，被控同樣罪名的被告可以挑戰禁令，挑戰成功與否要視乎案情。資深大律師湯家驊則稱，鄒幸彤挑戰禁令失敗，3名法官的說法只是附帶意見，對同類案件沒有約束力。