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李家超：香港國安威脅加劇 「儘早」完成23條立法更好

記者廖士鋒／即時報導
香港特首李家超25日在立法會就23條立法，強調香港不應忘記2019年「香港式顏色革命」期間的「慘痛教訓」。（中新社）
香港特首李家超25日在立法會就23條立法，強調香港不應忘記2019年「香港式顏色革命」期間的「慘痛教訓」。（中新社）

香港特首李家超25日到立法會出席行政長官互動交流答問會，與議員探討推動「基本法」第23條立法議題，他指出，國家安全威脅正在加劇，如果能夠「儘早」完成「基本法」第23條立法，將更好地為香港服務。

綜合港媒南華早報、明報、am730等報導，李家超25日上午在立法會表示，國家安全威脅正在加劇，如果能夠「儘早」完成「基本法」第23條立法，將更好地為香港服務。李家超在開幕時重申，香港不應忘記2019年「香港式顏色革命」期間的「慘痛教訓」，「危害國家安全的風險是真實存在的，每天都存在，敵對勢力正在虎視眈眈，伺機而動」。

李家超還指出，香港的國家安全法律框架僅相當於其他地方的「12%」，並表示一些國家有大約20部專門針對這一主題的法律。

南華早報並引述消息人士指出，港府計畫在農曆新年前的2月初啟動該立法的諮詢。當局不會採取「白紙草案」方式，會在諮詢過程中提供立法草案。

香港保安局長鄧炳強24日出席立法會會議後會見媒體時還就是否在農曆年前展開諮詢表示，第23條立法是要盡早做，「早一日完成立法，就少一日的風險」。

23日出席行政會議前，李家超就已經對媒體表示，將與議員探討「基本法」第23條立法，政府會盡快完成23條立法工作，「實踐這26年多以來香港未履行的憲制責任」。

他強調，國家安全是市民福祉和經濟發展的最佳保障，自己將與議員探討，面對未來國家安全風險千變萬化，我們應當如何確保第23條立法具前瞻性，維護國家安全、香港安全和保障香港長期繁榮穩定的利益。另外，在履行憲制和法律責任時，政府應該如何處理第23條立法、「香港國安法」，以及中國全國人大於2020年5月28日作出相關決定時的內容，這三者之間的關係、銜接和兼容互補。

據了解，香港的立法諮詢分為白紙法案與藍紙法案，白紙草案是官方無既定立場，只就初步草擬的白紙黑字條文進行廣泛諮詢；藍紙草案則是已草擬好立法框架，並訂明政策底線，修改空間相對有限。港府已向立法會提交本年度立法議程，涉及「基本法」第23條立法，但只列明擬於今年上半年或下半年提交立法會。

香港 港府

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