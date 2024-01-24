黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

香港示意圖。(圖：shutterstock)

76歲的壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果日報被控串謀勾結外國勢力的審訊繼續，蘋果的前社長張劍虹繼續作供，他提到在2019年反修例運動持續，黎智英認為當時「和」及「勇」兩大抗爭陣營須團結，才會有機會成功，這思維成了蘋果採訪方向，在反修例期間推助閱計畫，希望鼓動更多學生上街抗爭。

香港 01報導，黎亦相信外國勢力可成蘋果政治上的保護，認為若有西方政客訂閱蘋果英文版，中共 想「搞」蘋果便會遭到制裁。至2020年5月，人大宣布定立香港國安法，黎透過蘋果的網頁發起「一人一信救香港」運動，呼籲讀者發請願信給美國總統及國務卿等人，促請美國出手干預，希望能以制裁等方式令中共三思這「災難性的行動」。

張劍虹稱，黎劍英認為抗爭者要團結一致才能成功，對於激進示威者的暴力行為，如打爛鋪頭等，是年輕人的勇及投入運動的表現，若分化會孤立這些較激進抗爭者。當時蘋果的編採跟隨這方向，以和勇合一方向報導，亦會用一些如：「全城抗爭還拖」、「和變勇：是政權逼我進化」等標題。

此外，黎亦會推薦一些反共的作家到評論版，張認為黎相信外國勢力可成為蘋果的政治保護。2019年11月，美國時任總統川普簽署香港與民主法案時，黎在飯盒會亦會向下屬稱他贊同川普的做法。

至2020年5月宣布訂立香港國安法後，黎智英指示蘋果要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道，向美國總統、副總統及國務卿寫請願信，促請美國「出手干預」立法的事。黎不但在蘋果頭版宣傳，更附有請願信範本，內容提及想透過國際壓力，令中共三思這「災難性的行動」。

另據明報報導，蘋果日報多篇社論文章被控方列作煽動文章，控方昨日呈堂的WhatsApp信息披露，撰寫其中5篇煽動文章的「方圓」，實為天地圖書前總編輯顏純鈎。黎智英在2020年4月，吩咐張劍虹代為聯絡顏純鈎為蘋果日報撰文，又認為顏熟悉共產黨，稱讚他「反共的文章與批評政府的文章寫得很好」。