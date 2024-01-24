黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護
76歲的壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報被控串謀勾結外國勢力的審訊繼續，蘋果的前社長張劍虹繼續作供，他提到在2019年反修例運動持續，黎智英認為當時「和」及「勇」兩大抗爭陣營須團結，才會有機會成功，這思維成了蘋果採訪方向，在反修例期間推助閱計畫，希望鼓動更多學生上街抗爭。
香港01報導，黎亦相信外國勢力可成蘋果政治上的保護，認為若有西方政客訂閱蘋果英文版，中共想「搞」蘋果便會遭到制裁。至2020年5月，人大宣布定立香港國安法，黎透過蘋果的網頁發起「一人一信救香港」運動，呼籲讀者發請願信給美國總統及國務卿等人，促請美國出手干預，希望能以制裁等方式令中共三思這「災難性的行動」。
張劍虹稱，黎劍英認為抗爭者要團結一致才能成功，對於激進示威者的暴力行為，如打爛鋪頭等，是年輕人的勇及投入運動的表現，若分化會孤立這些較激進抗爭者。當時蘋果的編採跟隨這方向，以和勇合一方向報導，亦會用一些如：「全城抗爭還拖」、「和變勇：是政權逼我進化」等標題。
此外，黎亦會推薦一些反共的作家到評論版，張認為黎相信外國勢力可成為蘋果的政治保護。2019年11月，美國時任總統川普簽署香港與民主法案時，黎在飯盒會亦會向下屬稱他贊同川普的做法。
至2020年5月宣布訂立香港國安法後，黎智英指示蘋果要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道，向美國總統、副總統及國務卿寫請願信，促請美國「出手干預」立法的事。黎不但在蘋果頭版宣傳，更附有請願信範本，內容提及想透過國際壓力，令中共三思這「災難性的行動」。
另據明報報導，蘋果日報多篇社論文章被控方列作煽動文章，控方昨日呈堂的WhatsApp信息披露，撰寫其中5篇煽動文章的「方圓」，實為天地圖書前總編輯顏純鈎。黎智英在2020年4月，吩咐張劍虹代為聯絡顏純鈎為蘋果日報撰文，又認為顏熟悉共產黨，稱讚他「反共的文章與批評政府的文章寫得很好」。
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