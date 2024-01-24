我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

黎智英案續審 蘋果前社長：黎深信外國勢力能成政治保護

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

76歲的壹傳媒創辦人黎智英與蘋果日報被控串謀勾結外國勢力的審訊繼續，蘋果的前社長張劍虹繼續作供，他提到在2019年反修例運動持續，黎智英認為當時「和」及「勇」兩大抗爭陣營須團結，才會有機會成功，這思維成了蘋果採訪方向，在反修例期間推助閱計畫，希望鼓動更多學生上街抗爭。

香港01報導，黎亦相信外國勢力可成蘋果政治上的保護，認為若有西方政客訂閱蘋果英文版，中共想「搞」蘋果便會遭到制裁。至2020年5月，人大宣布定立香港國安法，黎透過蘋果的網頁發起「一人一信救香港」運動，呼籲讀者發請願信給美國總統及國務卿等人，促請美國出手干預，希望能以制裁等方式令中共三思這「災難性的行動」。

張劍虹稱，黎劍英認為抗爭者要團結一致才能成功，對於激進示威者的暴力行為，如打爛鋪頭等，是年輕人的勇及投入運動的表現，若分化會孤立這些較激進抗爭者。當時蘋果的編採跟隨這方向，以和勇合一方向報導，亦會用一些如：「全城抗爭還拖」、「和變勇：是政權逼我進化」等標題。

此外，黎亦會推薦一些反共的作家到評論版，張認為黎相信外國勢力可成為蘋果的政治保護。2019年11月，美國時任總統川普簽署香港與民主法案時，黎在飯盒會亦會向下屬稱他贊同川普的做法。

至2020年5月宣布訂立香港國安法後，黎智英指示蘋果要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道，向美國總統、副總統及國務卿寫請願信，促請美國「出手干預」立法的事。黎不但在蘋果頭版宣傳，更附有請願信範本，內容提及想透過國際壓力，令中共三思這「災難性的行動」。

另據明報報導，蘋果日報多篇社論文章被控方列作煽動文章，控方昨日呈堂的WhatsApp信息披露，撰寫其中5篇煽動文章的「方圓」，實為天地圖書前總編輯顏純鈎。黎智英在2020年4月，吩咐張劍虹代為聯絡顏純鈎為蘋果日報撰文，又認為顏熟悉共產黨，稱讚他「反共的文章與批評政府的文章寫得很好」。

香港 黎智英 中共

上一則

港婦奶茶混入安眠藥 圖謀殺夫、女罪成

下一則

新疆強震3死 急轉移萬人 雲南土石流已31人罹難

延伸閱讀

前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街

前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街
國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長

國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長
衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁

衛報社論批黎智英案是政治審訊 中國使館反駁
控中國對關鍵證人施酷刑 黎智英律師向聯合國申訴

控中國對關鍵證人施酷刑 黎智英律師向聯合國申訴

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲