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MIRROR紅館意外 工程商罰5.4萬 受傷家屬難接受

香港新聞組╱香港21日電
MIRROR演唱會意外中受重傷的阿Mo如今仍留醫，其父盼事件有合理跟進。（取材自Instagram）
MIRROR演唱會意外中受重傷的阿Mo如今仍留醫，其父盼事件有合理跟進。（取材自Instagram）

022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，舞台屏幕墜下擊中兩名舞蹈員。工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」17日承認6項傳票控罪，判罰款42萬港元(約5.4萬美元)。事故中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父李盛林20日表示，仍難以接受事件對阿Mo造成的創傷。

香港電台報導，李盛林指，面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，家人感到無奈和極度悲痛。過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，家人仍難以接受事件對阿Mo所造成的嚴重創傷，重申「受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？」

香港01報導，裁判官批評，協興隆員工僅以目測方式檢查屏幕是否安全，是行業的陋習。李盛林提到，「受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？」

身為牧師的李盛林指，面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，痛苦之處在於他在意識和表達上非常清晰，腦筋清醒，家人對此更是感到無奈和極度悲痛，「他為何要受這樣的苦？！」他指出，每當在Facebook看到阿Mo活潑開心的回憶 ，心中常湧現出一個呼求，「還我一個活潑健康的阿Mo」、「神啊！阿Mo是無辜的，人的錯誤傷害了他，求祢繼續醫治拯救他。

他亦表示，雖然就MIRROR演唱會的調查已告一段落，但盼對阿Mo和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

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