前CEO作證：黎智英透過港蘋鼓動上街

壹傳媒行政總裁張劍虹（左二）出庭作供，他指證黎智英透過蘋果日報呼籲港人上街。圖為張劍虹2021年由警方車輛押送至西九龍裁判法院提訊資料圖。(中新社資料照片)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 涉嫌違反國安法的案件17日續審，前蘋果日報行政總裁(CEO)張劍虹首次以從犯證人身分出庭作供，據報導，他指證黎智英透過蘋果日報呼籲港人上街，以及尋求西方對香港和中國採取制裁行動。

案件17日在西九龍裁判法院進行審訊，曾擔任蘋果日報社長及壹傳媒行政總裁的張劍虹出庭作供。

中央社綜合香港電子媒體的報導，他在庭上接受控方盤問時說，自2014年「佔中」事件之後，黎智英積極參與制訂蘋果日報的編採政策，該報自此成為「反政府、對抗中央」的報章。

他說，2019年發生的反修例事件也影響了蘋果日報的編採政策，在政府提出修訂逃犯條例後，黎智英向管理層說，條例會侵犯港人的民主自由和人權，北京中央是藉此「將不聽話的香港人和中共 政權的眼中釘送回大陸」，又指一旦法令獲得通過，媒體亦無法做下去。

黎智英因此指示各人透過報章呼籲市民上街示威抗爭，以及令西方民主國家關注修例事件，希望他們能夠出手對抗政府和北京中央，令他們不敢亂來。

他又指出，黎智英當時覺得有需要尋求西方民主國家關注反修例事件，希望他們提供援助，包括透過一些強烈行動，例如制裁。

黎智英及其經營的蘋果日報等三家公司，各被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項與國安法有關的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

張劍虹與陳沛敏等六名前蘋果日報或壹傳媒高層也被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，各人已於前年底認罪，部分人以從犯身分作供。