42歲「新聞王子」柳俊江輕生亡

柳俊江外型帥氣，熱愛運動，在香港媒體界有「新聞王子」封號。（取材自Instagram）

TVB前主播柳俊江外型帥氣，有「新聞王子」之稱，更因為身材壯碩又熱愛運動，常常客串電影，也曾在杜汶澤執導「空手道」客串演出女主角的男友，5日驚傳陳屍住處，警消接獲通報破門而入時，被發現已經倒臥屋內，已經離世，享年42歲，目前傳出是輕生，消息也指出該死者就是柳俊江，曾與他合作的杜汶澤也悲痛回憶當年合作細節。

香港 記者協會5日晚在facebook 專頁發表聲明，指對柳俊江離世感到悲痛，並讚揚其專業的工作態度，為同業所稱頌。

柳俊江是記者出身，也當過TVB主播，自從在2010年離開老東家後，改當自由工作者，並活躍於動物保育和環保工作中，而他在IG相當活躍，不僅宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，也會分享運動經驗。不過柳俊江在2020年傳出襲擊一名男子被捕，更傳出婚變，他也坦承與結婚10年的妻子雷康怡已經處於分居狀態。

杜汶澤曾與柳俊江合作過，拍「空手道」時有段吻戲，當時柳俊江仍有一段婚姻，還詢問吻戲是否能夠借位，怕老婆生氣，杜汶澤雖然答應，但是正式開拍卻又假裝喝醉動怒騙他接吻，讓他不得不吻。杜汶澤也在臉書 感嘆柳俊江明明還很年輕，「可以的話，放開過去的事、放過面前的人、放鬆迎接將來，希望他安息，亦希望所有同路人，繼續好好活下去。」