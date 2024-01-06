我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

42歲「新聞王子」柳俊江輕生亡

記者陳建嘉／綜合報導
柳俊江外型帥氣，熱愛運動，在香港媒體界有「新聞王子」封號。（取材自Instagram）
柳俊江外型帥氣，熱愛運動，在香港媒體界有「新聞王子」封號。（取材自Instagram）

TVB前主播柳俊江外型帥氣，有「新聞王子」之稱，更因為身材壯碩又熱愛運動，常常客串電影，也曾在杜汶澤執導「空手道」客串演出女主角的男友，5日驚傳陳屍住處，警消接獲通報破門而入時，被發現已經倒臥屋內，已經離世，享年42歲，目前傳出是輕生，消息也指出該死者就是柳俊江，曾與他合作的杜汶澤也悲痛回憶當年合作細節。

香港記者協會5日晚在facebook專頁發表聲明，指對柳俊江離世感到悲痛，並讚揚其專業的工作態度，為同業所稱頌。

柳俊江是記者出身，也當過TVB主播，自從在2010年離開老東家後，改當自由工作者，並活躍於動物保育和環保工作中，而他在IG相當活躍，不僅宣傳、教授各種對話、待人接物的技巧，也會分享運動經驗。不過柳俊江在2020年傳出襲擊一名男子被捕，更傳出婚變，他也坦承與結婚10年的妻子雷康怡已經處於分居狀態。

杜汶澤曾與柳俊江合作過，拍「空手道」時有段吻戲，當時柳俊江仍有一段婚姻，還詢問吻戲是否能夠借位，怕老婆生氣，杜汶澤雖然答應，但是正式開拍卻又假裝喝醉動怒騙他接吻，讓他不得不吻。杜汶澤也在臉書感嘆柳俊江明明還很年輕，「可以的話，放開過去的事、放過面前的人、放鬆迎接將來，希望他安息，亦希望所有同路人，繼續好好活下去。」

香港 臉書 facebook

上一則

海洋公園最老雄海豚40歲離世

下一則

胡潤發布富豪校友會榜 清華、浙大各擁32人最多 北大22人排第3

延伸閱讀

港42歲「新聞王子」驚傳輕生 近期第2起名人燒炭亡

港42歲「新聞王子」驚傳輕生 近期第2起名人燒炭亡
抖音新版「健康分」生效首日 5000名主播被減少直播推薦

抖音新版「健康分」生效首日 5000名主播被減少直播推薦
香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生

香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生
李善均輕生恐與2原因有關？醫傳授4大自救法紓解壓力

李善均輕生恐與2原因有關？醫傳授4大自救法紓解壓力

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
中國2023年全年電影總票房達人民幣549.15億元，但幾乎是國產片的市場。（中新社）

中國2023年電影票房破549億人民幣 好萊塢大片「集體失寵」

2024-01-01 02:08

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車