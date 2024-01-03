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假日關口擠爆 港府提3解方 「直通道2小時可疏散4000人」

香港新聞組╱香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港跨年煙花匯演吸引大批遊客，內地旅客擠爆跨境交通及口岸，未能及時離境，港府昨日召開跨部門會議，提出三招解決方法，包括大型活動前政府會先召開高層統籌會議、與內地協商延長部分鐵路口岸的開放時間、以及增加24小時通關口岸數目；粵港直通巴士協會表示，若有專用車道，運力可翻倍，2小時可疏散4000人。

綜合大公、文匯報報導，政務司長陳國基昨表示，跨年匯演結束後，大批內地旅客利用唯一開放的皇崗口岸返回內地，雖然當局已即時疏導人流及車流，包括增派人手，加開檢查通道、櫃檯、車道，以及加派跨境巴士等，但由於出境人潮實在太多，特別是過境私家車較多，導致關口擠塞，車龍延伸至新田公路，令跨境巴士無法迅速完成北行班次服務再返回市區載客。

保安局長鄧炳強表示，1月1日凌晨0時至清晨6時，約2.6萬人次經落馬洲管制站離境，數字是平常周末的5倍；過境客車方面，當晚同一時段有約1570架車過境內地，九成是私家車，流量是上月周末的3倍。儘管當局開放8個車輛檢查亭，抽調3個貨車檢查亭用來檢查客車，但車流量仍超負荷。

陳國基說，「經一事長一智」，日後政府會循三方面加強相關統籌和部署工作。首先，會事先召開由政務司長主持、高層次的大型活動過關交通安排統籌會議，以加強統籌協調各相關部門和業界，提早部署。

第二，港府會與內地商討不同方案，以便更有效於短時間內疏導旅客，包括延長部分鐵路口岸的開放時間，同時相應加強兩地鐵路服務，以及商討增加24小時通關口岸的數目。

第三，研究優化交通安排，方便跨境巴士的流轉。運輸及物流局局長林世雄說，會探討在口岸前的路段，安排一些行車線專門給跨境巴士使用。

粵港直通巴士協會副理事長張劍平表示，若政府在「皇崗/落馬洲口岸設專用車道，可提升運力逾倍，開足班次的話，兩小時可運送4000名客人到關口」。

張劍平說：「其實每逢節假日和周末，都有大量兩地牌私家車堵塞在落馬洲口岸，以致大批直巴被困車龍中，今年元旦的情況尤為嚴重。」因此協會建議在落馬洲口岸設立直通巴專用車道，以及在大型活動附近設立臨時上客點，業界可以動員所有直巴到現場，快速接走返內地人潮。

港府 地鐵 香港

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